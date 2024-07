Google lançou o Android 15 Beta 4.1 e prepara a versão final deste sistema operativo

Estamos a poucas semanas de conhecer muitas novidades da Google. Uma das mais importantes, para lá dos Pixel 9, será o Android 15. Esta nova versão está praticamente pronta e agora foi lançada uma nova atualização, que corrige pequenos problemas. O Android 15 Beta 4.1 chegou e mostra que a versão final está mesmo a chegar.

O Android 15 Beta 4.1 vem com o número de compilação AP31.240617.010 na maioria dos dispositivos e vem com patches de segurança de julho de 2024. Esta é uma atualização mínima no seu tamnho, mas que tem uma importância grande para a versão final desta nova proposta da Google.

Do que a Google afirma, esta nova versão foca-se em corrigir apenas uma falha. Esta foi reportada desde que a última beta tinha sido disponibilizada. As queixas focavam-se em falhas no áudio das chamadas, o que impedia que os smartphones fossem usados de forma normal.

Os smartphones Pixel registados no programa beta receberão automaticamente esta atualização no prazo de cinco dias. A atualização tem um tamanho de download inferior a 4 MB em todos os dispositivos, mostrando como é realmente uma pequena correção.

A Google lançou esta pequena atualização com correção de bugs para o Android 15 como uma das últimas versões beta. Isto significa que a versão pública final poderá ser lançada em agosto. Caso se confirme, esta nova versão do Android vai cumprir os calendários propostos pela Google.

O facto de a Beta 4.1 ser uma atualização tão pequena mostra que a Google está pronta para fazer a transição para a versão estável do Android 15. Com esta atualização, espera-se que a versão pública do Android 15 chegue aos utilizadores muito em breve.

Estamos a poucos dias de conhecer muitas novidades da Google, numa área onde tem apostado cada vez mais. Espera-se que os novos Pixel 9 sejam uma mudança para o mercado, bem como os novos Pixel Bud e os Pixel Watch 3. Claro que o Android terá um papel importante neste ecossistema, alimentado os smartphoes, quer da Google, quer de outros fabricantes.