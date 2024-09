Como vai ficar a IA no iPhone? Apple pode estar a recuar no seu investimento na OpenAI

Ainda que esteja no topo dos desenvolvimentos da IA, a Open AI ainda necessita de parceiros para os seus novos investimentos. Estes vão suportar a criação de novos modelos e são essenciais para a empresa e para os seus parceiros. A Apple parece que está a mudar a sua posição e terá abandonado a próxima ronda de investimentos que a OpenAI está a recolher.

A Apple, como é sabido, tem lutado para se estabelecer no setor da IA ​​devido a esforços insuficientes e mudou o seu foco para a colaboração com os líderes existentes na área. De acordo com um novo relatório, a Apple decidiu contra o investimento anteriormente planeado em OpenAI e não vai avançar com o investimento.

A OpenAI está a organizar uma ronda de financiamento e espera a participação de várias empresas. A Apple manteve inicialmente discussões sobre um investimento em OpenAI no mês passado, e sabia-se que também tinham havido discussões sobre o Apple Intelligence.

Embora o montante exato dos potenciais investimentos da Apple seja desconhecido, o novo relatório indica que a Apple já não está envolvida em negociações para participar na ronda de financiamento. Isso parece significar que a empresa não tem planos para aderir a esta ronda de investimentos.

Enquanto a OpenAI se prepara para uma ronda de financiamento de 6,5 mil milhões de dólares com potenciais investimentos da Microsoft e da Nvidia, a decisão da Apple de não participar gerou discussões e mudanças na empresa. O antigo responsável de design da Apple, Jony Ive, anunciou que está a trabalhar com a OpenAI para conceber um produto de IA.

A Apple já não está em discussões para participar na ronda de financiamento da OpenAI que deverá arrecadar 6,5 mil milhões de dólares. Isto marcará uma rara retirada de investimento noutra grande empresa de Silicon Valley. De acordo com uma fonte bem informada, a Apple retirou-se recentemente das discussões para fazer parte da ronda que está prevista terminar na próxima semana.

Segundo os relatórios anteriores, a gigante tecnológica não fez nenhum pagamento à OpenAI e continua a trabalhar na integração do ChatGPT no iOS 18. Acredita-se que a razão para não efetuar o pagamento é porque a integração neste sistema é considerada de igual valor ou superior do que o pagamento.