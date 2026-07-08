Tesla estará a preparar verificação de identidade para “desbloquear” o FSD

Em breve, a Tesla poderá exigir que os condutores comprovem a sua identidade antes de poderem ativar o sistema de condução Full Self-Driving (Supervisionado).

Código encontrado na mais recente atualização da app iOS da Tesla sugere a chegada de um método de verificação de identidade.

A conta Tesla_App_iOS, conhecida por acompanhar de perto as novidades escondidas nas apps da Tesla, identificou novas strings de código na versão 4.58.5 da app, com build de 27 de junho.

Segundo a análise partilhada, os novos elementos sugerem que a câmara instalada no habitáculo do veículo poderá passar a confirmar a identidade do condutor antes de permitir a ativação do FSD.

Caso o sistema não consiga confirmar que quem está ao volante corresponde ao perfil autorizado, poderá bloquear o recurso e mostrar uma mensagem de erro na aplicação.

Importa ressalvar que esta não é uma funcionalidade disponível para os utilizadores, mas apenas strings de código encontradas por decompiling.

A ser verdade, pode demorar semanas ou meses até ser lançada, implicando também uma atualização do firmware dos veículos.

Ainda assim, esta verificação não seria propriamente uma novidade tecnológica para a Tesla.

A câmara montada por cima do espelho retrovisor já é usada desde 2021 para monitorizar o condutor, e desde o FSD v12.4, em 2024, passou a ser a principal ferramenta de deteção de atenção, analisando o rosto e os olhos do condutor em vez de depender apenas do torque aplicado no volante.

Uma câmara comum, não um Face ID

Um pormenor técnico importante é que a câmara da Tesla é um sensor RGB convencional, sem tecnologia de mapeamento de profundidade por infravermelhos, como acontece no Face ID da Apple.

Isto significa que a fiabilidade de um eventual sistema de verificação de identidade fica em causa, especialmente porque já circulam nas redes sociais métodos para enganar o atual sistema de monitorização, como colocar uma fotografia junto ao espelho retrovisor para simular atenção ao volante sem que o condutor esteja de facto a olhar para a estrada.

Se a mesma tecnologia de câmara for usada para confirmar identidade, poderão surgir problemas semelhantes de deteção.

Para já, tudo isto não passa de indícios encontrados no código de uma aplicação, e a Tesla não respondeu a pedidos de comentário sobre o tema.

No entanto, a possibilidade de vir a existir uma verificação de identidade para ativar o FSD mostra como as fronteiras entre o mundo digital e o físico continuam a esbater-se.