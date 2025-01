Preparado para os novos nomes do USB? Tudo deve ficar agora mais simples

Apesar de serem úteis, nem todas as tecnologias conseguem acertar com os nomes. Isso nem sempre é importante, mas há situações de exceção. A nomenclatura que o USB tem é um bom exemplo desta situação. Tudo isso vai mudar com os novos nomes dos cabos e conectores USB, cujo logótipo vai mostrar a velocidade e capacidade de carregamento. Conheça as mudanças.

Os padrões tentam harmonizar, mas no final quase todos acabam por se tornar algo sem sentido. Um bom exemplo é o standard USB. Atualmente pode encontrar no seu PC ou telemóvel conectores USB 3.2 Gen 2. Mas em que forma isso difere do USB 4.0 ou Type C? Pelo nome, é impossível dizer. Tudo isto vai mudar com a nova nomenclatura que o USB Implementers Forum (USB-IF) apresentou na CES 2025.

Convém esclarecer que o nome atual do padrão USB não será alterado. As novas versões seguirão a numeração USB 4.0, 4.1, USB 5, etc. Mas isto vai passar a ser uma nomenclatura técnica, para manuais ou programação. Para o utilizador, a nova nomenclatura esquece as sequências numéricas, e opta por mostrar a velocidade máxima do cabo ou conector, medida em Gbps (Gigabits por segundo) e a capacidade de carga, medida em W (watts).

Assim, por exemplo, se um cabo tiver o logótipo USB 80 Gbps 60W,, significa que pode transmitir dados a 80 Gbps e carregar um telemóvel a 60 W. Como pode ser visto na tabela, existirão muitos logótipos diferentes. Os logótipos coloridos serão os que serão utilizados nas caixas e embalagens, e os logótipos pretos serão impressos no próprio cabo.

Com este sistema, o utilizador pode escolher facilmente o tipo de cabo que necessita. E é muito simples comparar entre os diferentes cabos ou conectores, sem necessidade de numeração complexa. Até agora existia uma nomenclatura pouco lógica: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), Gen 2 (10 Gbps) e Gen 2x2 (20 Gbps). No final, o que importa para o utilizador não é se um cabo é Gen1 ou Gen2, mas sim a velocidade a que opera.

Segundo se sabe, os principais fabricantes de computadores vão começar a apresentar estes logótipos nos próximos meses. O primeiro será a Dell. A nova nomenclatura dos cabos e conectores USB vai poupar aos utilizadores muitas dores de cabeça e compras incorretas. Estas sáo notícias para todos.