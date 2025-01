Google Drive está mais rápido e melhor graças a uma novidade na sincronização

O Google Drive dá uma liberdade grande aos utilizadores, no que toca a gerir e aceder a ficheiros. Este está presente no Android e até na Web, mas é no desktop que mais oferece aos utilizadores. Esta versão tem agora uma novidade para ser ainda melhor e, principalmente, mais rápido.

Quem usa o Google Drive, ficará satisfeito por saber que a Google lançou uma nova atualização com uma funcionalidade há muito solicitada. O cliente deste serviço cloud suporta agora a sincronização diferencial, o que melhora o desempenho da sincronização, especialmente para os que trabalham com ficheiros grandes.

A Google anunciou a atualização num recente resumo semanal das atualizações do Google Workspace. Para quem não sabe, a sincronização diferencial acontece quando a app sincroniza apenas partes modificadas de um ficheiro, e não o ficheiro inteiro. Esta funcionalidade reduz muito o tempo de sincronização quando se trabalha com ficheiros grandes, além de poupar largura de banda em redes limitadas.

Adicionámos suporte para uploads diferenciados para o Google Drive, o que significa que quando os ficheiros grandes são editados, o Drive para computador passará a fazer o upload apenas das partes do ficheiro que foram alteradas. Esta funcionalidade altamente solicitada resulta em sincronizações do Drive muito mais rápidas.

Segundo a Google, a sincronização diferencial no Google Drive está agora disponível para domínios de lançamento rápido e agendado, todos os subscritores do Google Workspace Individual e aqueles com contas pessoais do Google. Quem quiser começar a utilizar o cliente Google Drive no Windows ou macOS, deve aceder ao site oficial.

O Google Drive não é o único fornecedor de armazenamento na nuvem com suporte de sincronização diferencial. Na verdade, a Google está bastante atrasada neste ponto. A Microsoft concluiu a implementação da sincronização diferencial no OneDrive em abril de 2020.

Todas as novidades e outras mudanças que a Google trouxe para o Google Workspace aqui. Além da sincronização diferencial, a Google introduziu a capacidade de utilizar o Gemini para interagir com ficheiros PDF, menções melhoradas no chat do Google, pedidos de assinatura eletrónica para documentos PDF e muito mais.