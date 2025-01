A IA continua a ​​chegar ao WhatsApp! Poderá criar os seus próprios chatbots personalizados

A IA é o tema do momento. Cada vez mais presente e útil, tem conseguido conquistar muito software, com novas funcionalidades e novas capacidades, até agora ausentes. O mais recente a dar uso a esta novidade é o WhatsApp, que vai permitir criar os seus próprios chatbots personalizados. Um passo importante da Meta.

Como podemos ler nos meios de comunicação especializados WABetaInfo, o mais recente Beta da aplicação WhatsApp para Android, cujo número de versão é 2.25.1.26, revelou que a aplicação de mensagens trabalha numa função graças à qual poderá criar os seus próprios chatbots de IA personalizados.

Como podem ver na imagem que deixamos abaixo, o WhatsApp está a ser atualizado com uma nova opção de geração de chatbots de IA muito semelhante à que podemos encontrar noutra das aplicações Meta mais populares, o Instagram.

Assim, graças a esta nova funcionalidade, poderá criar um chatbot de IA descrevendo detalhadamente as suas características e especificando o que pretende que esta Inteligência Artificial faça e decidir se pretende, por exemplo, que esta IA se concentre na produtividade, entretenimento ou em assistência pessoal.

Da mesma forma, o WhatsApp também confirmou que considera incluir um sistema de sugestões úteis nesta funcionalidade, que dará aos utilizadores menos experientes um ponto de partida e os guiará através de todo o processo de criação do seu chatbot de IA personalizado. Estas sugestões serão de vários tipos, incluindo modelos pré-estabelecidos e exemplos de perfis de IA populares.

Para refinar ainda mais a personalidade da IA ​​​​​​e definir claramente qual será a sua função, o WhatsApp irá também solicitar que especifique a função e o objetivo principal da mesma. Isto permitirá criar uma versão personalizada e adaptada às necessidades dos utilizadores. Será focada na função e preparada para o que é necessário.

A chegada da IA ao WhatsApp é um passo importante para a Meta. Tal como as outras grandes empresas de tecnologia, também a criadora do Facebook quer apostar nesta nova tecnologia nos seus produtos. Resta saber com o fará e o que oferecerá aos utilizadores.