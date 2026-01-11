Microsoft atualiza um dos recursos mais usados no Word e torna-o ainda mais simples

Como faz com o Windows 11, a Microsoft também está a melhorar a interface de outras das suas aplicações. A gigante do software revelou que está a testar um novo sistema, muito mais simples, para inserir hiperligações em documentos Word.

Uma novidade da Microsoft para o Word

Inserir um link num documento do Microsoft Word provavelmente nunca foi tão rápido e fácil. A Microsoft está prestes a mudar o seu sistema de adição de hiperligações aos ficheiros criados com o seu processador de texto. Até agora, existiam várias formas de adicionar um link a um documento do Word.

Era possível utilizar o menu Inserir e seleccionar a opção Hiperligação, seleccioná-la no menu de contexto (clicar com o botão direito do rato) ou utilizar o atalho de teclado Ctrl + K (no Windows) ou Command + K (no macOS) para aceder ao diálogo Inserir Hiperligação. Este sistema desaparecerá e será substituído por uma ação muito mais simples, já bem estabelecida nos hábitos dos utilizadores.

Uma nova forma de tratar hiperligações

Ciente da falta de fluidez do sistema atual, a Microsoft redesenhou-o por completo. Uma coisa é certa: o novo método irá poupar vários cliques. "Tornamos todo o processo muito mais rápido", afirma a empresa de Redmond no seu post no blogue para os Insiders. Em breve, adicionar um link a um documento Word será tão simples e rápido como copiar e colar.

A Microsoft descreveu a forma simples como poderá ser feito em breve pelos utilizadores. Indica que agora, se poderá simplesmente selecionar uma palavra ou frase e colar o link diretamente sobre ela, o que irá adicionar automaticamente uma hiperligação. Ao mesmo tempo também demonstrou o processo.

Tão simples como copiar e colar

Basta copiar o URL para a área de transferência do seu computador, selecionar a palavra onde pretende inserir a ligação e utilizar o atalho de teclado para colar, Ctrl+V (Windows) ou Command+V (macOS), para que o pacote Office adicione automaticamente a hiperligação ao texto selecionado.

Mas há mais boas notícias. Esta funcionalidade estará disponível não só no Microsoft Word para Windows e macOS, mas também na versão web do Microsoft Word. Esta funcionalidade, que está a ser implementada gradualmente, estará disponível a partir da versão 2511 (build 19530.200006) ou posterior no Windows e da versão 16.104 (build 25120915) ou posterior no macOS.