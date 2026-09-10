PJ alerta para falso reembolso de IRS! Estejam atentos

A Polícia Judiciária (PJ) está a alertar para uma nova campanha de comunicações fraudulentas que utiliza o nome e a imagem da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para tentar enganar contribuintes.

O esquema recorre a mensagens que anunciam um suposto reembolso do IRS de 2025, levando o destinatário a acreditar que tem dinheiro a receber. O objetivo é, posteriormente, levá-lo a seguir instruções e a clicar em ligações que podem conduzir a páginas fraudulentas.

"Reembolso aprovado" serve de isco alerta PJ

Num dos exemplos identificados, o e-mail apresenta um assunto semelhante a "Reembolso de 2025 Aprovado", procurando despertar imediatamente a atenção do contribuinte.

A mensagem indica ainda valores elevados de reembolso, que podem variar entre 3.936 e 7.989 euros, reforçando a ideia de que existe efetivamente dinheiro disponível para receber.

O conteúdo tenta transmitir legitimidade recorrendo também a expressões associadas aos serviços oficiais da AT, como "Bem-vindo ao serviço de autenticação da AT".

No entanto, a utilização destas expressões não significa que a comunicação seja verdadeira.

A urgência é outra das armas utilizadas

A mensagem fraudulenta procura pressionar o destinatário a agir rapidamente. Entre os argumentos utilizados estão referências a um prazo reduzido para concluir o processo e à promessa de que o montante será disponibilizado no prazo de três dias úteis, depois de realizada uma suposta autenticação e verificação.

É também indicado que, caso o processo não seja concluído no prazo de sete dias, o contribuinte poderá ficar com o serviço temporariamente suspenso.

Trata-se de uma técnica comum neste tipo de ataques: criar um sentimento de urgência para impedir que a vítima pare e verifique a autenticidade da comunicação.

Cuidado com o botão "Iniciar autenticação"

Outro dos elementos utilizados no esquema é um botão que convida o destinatário a "Iniciar autenticação" ou a confirmar os dados relacionados com o reembolso.

O objetivo é tornar o processo simples e imediato, aproveitando o impulso provocado pela possibilidade de receber dinheiro.

A PJ alerta, por isso, para a necessidade de não clicar nas ligações presentes nestas mensagens.

Como se proteger?

Se receber um e-mail ou SMS relacionado com um suposto reembolso do IRS, deve ter alguns cuidados:

Não clique em links presentes na mensagem;

Não introduza dados pessoais ou credenciais em páginas abertas através dessas ligações;

Desconfie de mensagens que prometem reembolsos elevados;

Tenha especial atenção a mensagens que criam um sentido de urgência;

Confirme diretamente a informação através dos canais oficiais da Autoridade Tributária;

Em caso de dúvida, elimine a mensagem e não siga as instruções apresentadas.

A existência de referências à AT, logótipos, expressões aparentemente oficiais ou páginas visualmente semelhantes às dos serviços públicos não garante a autenticidade da comunicação.

Neste caso, o objetivo é simples: aproveitar a expectativa de receber dinheiro para levar o contribuinte a executar uma ação que pode comprometer os seus dados ou as suas finanças.

É tudo falso. Ignore a comunicação, não siga os passos indicados e, sobretudo, não clique nas ligações disponibilizadas.