Ninguém quer o Volta, mas portugueses já devolvem mais de 3400 embalagens por minuto
O sistema de depósito e reembolso Volta está a registar números de adesão "extraordinários". Em cinco meses de funcionamento, os portugueses já devolveram mais de 305 milhões de garrafas e latas, com o ritmo diário a aproximar-se agora dos cinco milhões de embalagens.
O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) arrancou em Portugal a 10 de abril, permitindo a qualquer pessoa devolver garrafas e latas de bebidas de uso único em troca do valor do depósito pago no ato da compra.
Nos primeiros dois meses, o sistema tinha reunido 10 milhões de embalagens. Um mês depois, aos três meses de vida, esse número disparou para os 100 milhões.
Agora, completos cinco meses, a contagem chega aos 305 milhões de garrafas e latas devolvidas, o que significa que o volume praticamente triplicou apenas nos últimos dois meses.
Para Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal, entidade gestora do sistema, este é "um marco extraordinário" que comprova "a adesão expressiva dos cidadãos à Volta".
Mais de 3400 embalagens devolvidas por minuto na rede Volta
Traduzindo os números para o dia a dia, a rede Volta recebe atualmente uma média próxima de cinco milhões de embalagens por dia, o equivalente a mais de 3400 garrafas e latas devolvidas a cada minuto, ou seja, cerca de 57 embalagens a cada segundo em todo o país.
Este crescimento tem sido acompanhado por um alargamento da rede de recolha. Atualmente, existem 3000 Pontos Volta automáticos, as conhecidas máquinas Reverse Vending Machine (RVM), instaladas em supermercados e hipermercados.
A estes juntam-se os Pontos Volta manuais, pensados para lojas de menor dimensão, minimercados ou supermercados de proximidade que não têm espaço ou volume de vendas que justifique uma máquina automática.
Quiosques para grandes quantidades
Para quem precisa de devolver grandes quantidades de embalagens de uma só vez, como pequenos comerciantes ou organizadores de eventos, a SDR criou ainda uma rede de Quiosques.
Neste momento, estão em funcionamento sete unidades, localizadas em Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão.
Entretanto, já foram contratados mais cinco Quiosques, para os municípios de Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras e Vila do Conde, atualmente em fase de implementação. O objetivo da SDR é chegar às 50 unidades espalhadas pelo país.
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Façam uma lista de possíveis doenças provocadas pelo lixo nas ruas, já faz parte do canon do volta!
Longa vida ao Volta.
Espero que rápidamente adicione o vidro à questão de reciclar.
Já há muito que devia ter sido implementado. Por vários países na Europa onde passei existe e a % de reciclagem é elevada.
Custa assim tanto evoluir no sentido correto?
Eu faço a minha parte.
Aqui em casa usavamos simplesmente o ecoponto amarelo. Volta só veio complicar e trazer pouco ou nenhum benefício real
Porque é que falam sempre apenas em numeros absolutos ? Estão a esconder alguma coisa ?
Vão-nos ao bolso de todas as formas e feitios, se pudermos recuperar algo já é bom.
os ecopontos estão vazios, a diferença esta no sitio onde se colocam as garrafas.
Desde que isso do volta apareceu, deixei de ter trabalho na reciclagem porque não tenho retorno. agora vai tudo para o verdoscas, oleo de cozinha, de motor, cabe tudo
Ninguém quer o Volta?
Continua-se a dar mais valor às minorias ruidosas do que ás maiorias silenciosas.
A restauração esta a encher o bolso, cobra os 0,10€ e depois vão ao Volta e recebem mais 0,10€ , ainda hoje vi um casal com 3 carrinhos do Lidl cheio de sacos do lixo (dos grandes) a “descarregar” garrafas de agua, certamente não eram um particular.
Deviam começar a pedir NIF sempre que fossem mais que 10 unidades,
“Ninguém quer o Volta, mas portugueses já devolvem mais de 3400 embalagens por minuto”. E fazem muito bem em devolver de forma a lhes serem restituídos os 10 cêntimos que lhes são “retirados” como caução indevidamente. Niguėm quer o Volta da forma como foi concebido, obrigando os portugueses a trabalhar e acumular gratuitamente, beneficiando aqueles que recebem apenas o tipo de plástico que lhes interessa na forma de matéria prima. Quantos talōes ficarão por reembolsar por extravio, prazo ultrapassado (pq prazos??), talão estragado, lugar de compra diferente do local da devolução, etc. etc. Para quem (sim, para “quems”) irão todos os milhares de euros (sob a forma de 10 cêntimos) que nunca chegarão a ser devolvidos?
Quanto ficará por devolver e quem fica com esse valor?