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Ninguém quer o Volta, mas portugueses já devolvem mais de 3400 embalagens por minuto

· Notícias 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    10 de Setembro de 2026 às 15:49

    Façam uma lista de possíveis doenças provocadas pelo lixo nas ruas, já faz parte do canon do volta!

    Responder
  2. Armindo Viseu says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:06

    Longa vida ao Volta.
    Espero que rápidamente adicione o vidro à questão de reciclar.
    Já há muito que devia ter sido implementado. Por vários países na Europa onde passei existe e a % de reciclagem é elevada.
    Custa assim tanto evoluir no sentido correto?
    Eu faço a minha parte.

    Responder
  3. Maria says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:09

    Aqui em casa usavamos simplesmente o ecoponto amarelo. Volta só veio complicar e trazer pouco ou nenhum benefício real

    Responder
  4. J. Pires says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:14

    Porque é que falam sempre apenas em numeros absolutos ? Estão a esconder alguma coisa ?

    Responder
  5. Zec says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:21

    Vão-nos ao bolso de todas as formas e feitios, se pudermos recuperar algo já é bom.

    Responder
  6. Nuno Amorim says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:24

    os ecopontos estão vazios, a diferença esta no sitio onde se colocam as garrafas.

    Responder
  7. VimM says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:30

    Desde que isso do volta apareceu, deixei de ter trabalho na reciclagem porque não tenho retorno. agora vai tudo para o verdoscas, oleo de cozinha, de motor, cabe tudo

    Responder
  8. Paulo says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:31

    Ninguém quer o Volta?
    Continua-se a dar mais valor às minorias ruidosas do que ás maiorias silenciosas.

    Responder
  9. Careca 71 says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:44

    A restauração esta a encher o bolso, cobra os 0,10€ e depois vão ao Volta e recebem mais 0,10€ , ainda hoje vi um casal com 3 carrinhos do Lidl cheio de sacos do lixo (dos grandes) a “descarregar” garrafas de agua, certamente não eram um particular.
    Deviam começar a pedir NIF sempre que fossem mais que 10 unidades,

    Responder
  10. Volta? Really?? P. f. criem um sistema de reciclagem a sėrio! says:
    10 de Setembro de 2026 às 16:51

    “Ninguém quer o Volta, mas portugueses já devolvem mais de 3400 embalagens por minuto”. E fazem muito bem em devolver de forma a lhes serem restituídos os 10 cêntimos que lhes são “retirados” como caução indevidamente. Niguėm quer o Volta da forma como foi concebido, obrigando os portugueses a trabalhar e acumular gratuitamente, beneficiando aqueles que recebem apenas o tipo de plástico que lhes interessa na forma de matéria prima. Quantos talōes ficarão por reembolsar por extravio, prazo ultrapassado (pq prazos??), talão estragado, lugar de compra diferente do local da devolução, etc. etc. Para quem (sim, para “quems”) irão todos os milhares de euros (sob a forma de 10 cêntimos) que nunca chegarão a ser devolvidos?
    Quanto ficará por devolver e quem fica com esse valor?

    Responder

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