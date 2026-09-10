Ninguém quer o Volta, mas portugueses já devolvem mais de 3400 embalagens por minuto

O sistema de depósito e reembolso Volta está a registar números de adesão "extraordinários". Em cinco meses de funcionamento, os portugueses já devolveram mais de 305 milhões de garrafas e latas, com o ritmo diário a aproximar-se agora dos cinco milhões de embalagens.

O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) arrancou em Portugal a 10 de abril, permitindo a qualquer pessoa devolver garrafas e latas de bebidas de uso único em troca do valor do depósito pago no ato da compra.

Nos primeiros dois meses, o sistema tinha reunido 10 milhões de embalagens. Um mês depois, aos três meses de vida, esse número disparou para os 100 milhões.

Agora, completos cinco meses, a contagem chega aos 305 milhões de garrafas e latas devolvidas, o que significa que o volume praticamente triplicou apenas nos últimos dois meses.

Para Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal, entidade gestora do sistema, este é "um marco extraordinário" que comprova "a adesão expressiva dos cidadãos à Volta".

Mais de 3400 embalagens devolvidas por minuto na rede Volta

Traduzindo os números para o dia a dia, a rede Volta recebe atualmente uma média próxima de cinco milhões de embalagens por dia, o equivalente a mais de 3400 garrafas e latas devolvidas a cada minuto, ou seja, cerca de 57 embalagens a cada segundo em todo o país.

Este crescimento tem sido acompanhado por um alargamento da rede de recolha. Atualmente, existem 3000 Pontos Volta automáticos, as conhecidas máquinas Reverse Vending Machine (RVM), instaladas em supermercados e hipermercados.

A estes juntam-se os Pontos Volta manuais, pensados para lojas de menor dimensão, minimercados ou supermercados de proximidade que não têm espaço ou volume de vendas que justifique uma máquina automática.

Quiosques para grandes quantidades

Para quem precisa de devolver grandes quantidades de embalagens de uma só vez, como pequenos comerciantes ou organizadores de eventos, a SDR criou ainda uma rede de Quiosques.

Neste momento, estão em funcionamento sete unidades, localizadas em Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão.

Entretanto, já foram contratados mais cinco Quiosques, para os municípios de Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras e Vila do Conde, atualmente em fase de implementação. O objetivo da SDR é chegar às 50 unidades espalhadas pelo país.

Leia também: