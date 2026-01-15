Análise Redmi Note 15 Pro+: rei da fotografia e durabilidade em Portugal?

A Xiaomi sempre nos habituou a que a linha Redmi Note se focasse em oferecer o melhor ao preço mais justo. O Redmi Note 15 Pro+ acaba de chegar e mostra uma evolução interessante, tendo no preço um argumento de força. A isso junta-se uma resistência acima do normal e fotografia de topo. Venha descobrir o novo Redmi Note 15 Pro+ que já testámos.

Redmi Note 15 Pro+: revolução de resistência e fotografia

O mercado de smartphones de gama média em Portugal tem sido, historicamente, um campo de batalha feroz. No entanto, a chegada do novo Redmi Note 15 Pro+ 5G parece querer redefinir as regras do jogo.

Com um preço de lançamento de 529,99€ (para a versão generosa de 12GB + 512GB), este dispositivo não se apresenta apenas como uma evolução, mas sim como um pacote completo de durabilidade extrema e capacidades fotográficas que, no papel, rivalizam com topos de gama.

Ao analisar as especificações técnicas e o design deste equipamento, percebe-se imediatamente que a marca focou em dois pilares essenciais para o consumidor português: a capacidade de sobreviver ao dia a dia e a qualidade de imagem.

Design e durabilidade: um "tanque" elegante

O primeiro impacto do Redmi Note 15 Pro+ é a sua construção. Ao contrário do que é habitual neste segmento, o dispositivo integra a nova arquitetura Redmi Titan Durability.

A traseira é construída em fibra de vidro de alta resistência, conferindo-lhe um toque premium mas, acima de tudo, robusto.

A durabilidade é, sem dúvida, um dos pontos de destaque. O equipamento ostenta certificações IP66, IP68 e a impressionante IP69/IP69K. Em termos práticos, isto significa que o telemóvel não só resiste a submersões (testado a 2 metros de profundidade durante 24 horas), como também a jatos de água de alta pressão e temperatura.

Para os utilizadores mais desastrados, a proteção Corning Gorilla Glass Victus 2 no ecrã e os testes de queda de 2,5 metros oferecem uma tranquilidade raramente vista nesta faixa de preço.

Ecrã: visualização imersiva

A frente do dispositivo é dominada por um ecrã "ultra-large" de 6,83 polegadas. A resolução 1.5K garante uma nitidez superior ao tradicional Full HD+, e o brilho máximo de 3200 nits assegura uma legibilidade perfeita mesmo sob o sol intenso de verão em Portugal.

Um detalhe interessante para o clima variável é a tecnologia AI Wet Touch 2.0, que permite utilizar o ecrã com precisão mesmo quando este (ou as mãos do utilizador) está molhado.

A taxa de escurecimento PWM de 3840Hz é uma adição bem-vinda para proteger a vista durante a utilização noturna.

Fotografia: 200MP de pura clareza

O ponto central desta análise, e onde o Redmi Note 15 Pro+ verdadeiramente brilha, é o seu sistema de câmaras. O módulo traseiro é liderado por um sensor flagship de 200MP (HP3).

Não se trata apenas de números elevados. A inclusão de um "AI Engine" dedicado e a capacidade de capturar em 5 distâncias focais diferentes (através de crop no sensor sem perda de qualidade percetível) oferecem uma versatilidade criativa imensa.

Desde paisagens amplas até retratos detalhados, o sensor consegue reter uma quantidade de informação impressionante.

Para os entusiastas das redes sociais, a câmara promete resultados de nível profissional, com o assistente de criatividade AI a ajudar no processamento de imagem para obter cores vibrantes e um equilíbrio de luz ideal.

Na frente, a câmara de selfie (32MP) completa o conjunto, garantindo videochamadas e autorretratos de alta qualidade.

Desempenho elevado e hardware comprovado

Debaixo do capô, o Redmi Note 15 Pro+ é alimentado pelo processador Snapdragon 7s Gen 4. Este chip, construído num processo de 4nm, promete um equilíbrio saudável entre potência e eficiência energética. Aliado a 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, o desempenho em multitarefa e jogos deve ser fluido.

Para manter as temperaturas controladas, a marca incluiu o sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop com uma área de 5200mm², essencial para sessões prolongadas de fotografia ou gaming.

Outro recurso inovador é a Xiaomi Offline Communication, que permite comunicação básica em áreas sem cobertura de rede tradicional, uma funcionalidade de segurança muito interessante para quem gosta de explorar zonas remotas do país.

Bateria enorme e carregamento

A autonomia é, frequentemente, o "calcanhar de Aquiles" dos smartphones modernos, mas aqui a história é diferente. O dispositivo vem equipado com uma bateria de Silicon-Carbon de 6500mAh. Esta nova tecnologia permite uma densidade energética superior, mantendo o telemóvel fino apesar da enorme capacidade.

A marca promete uma longevidade da bateria de 6 anos, o que sugere uma degradação muito lenta das células ao longo do tempo. Quando é necessário carregar, o 100W HyperCharge entra em ação, prometendo tempos de carga muito rápidos. Existe ainda a conveniência do carregamento inverso de 22.5W, permitindo usar o telemóvel para carregar auscultadores ou outros acessórios.

Conclusão: novo padrão da gama média?

O Redmi Note 15 Pro+ 5G chega a Portugal com argumentos de peso. Por 529,99€, oferece especificações que tocam o segmento premium, especialmente na construção e na fotografia.

A combinação de uma câmara de 200MP versátil, uma bateria gigante de 6500mAh e uma resistência à prova de tudo (IP69K + Victus 2) torna-o uma das propostas mais equilibradas e interessantes do ano.

Para quem procura um smartphone que aguente o ritmo acelerado do dia a dia e capture cada momento com clareza cristalina, este parece ser o candidato ideal.

Pontos Fortes:

Câmara principal de 200MP com excelente versatilidade.

Bateria de 6500mAh com carregamento de 100W.

Resistência extrema (IP69K e quedas até 2,5m).

Ecrã brilhante de 3200 nits.

Especificações Resumidas:

Ecrã : 6.83" 1.5K, 120Hz

: 6.83" 1.5K, 120Hz Processador : Snapdragon 7s Gen 4 (4nm)

: Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) Memória : 12GB RAM + 512GB ROM

: 12GB RAM + 512GB ROM Câmaras : 200MP Principal (OIS)

: 200MP Principal (OIS) Bateria : 6500mAh / 100W Carregamento

: 6500mAh / 100W Carregamento Preço em Portugal: 529,99€

Redmi Note 15 Pro+ 5G: galeria de imagens