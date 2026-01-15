PplWare Mobile

Inteligência Artificial “desalinhada” sugeriu a mulher que matasse o marido

· Inteligência Artificial 4 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. B@rão Vermelho says:
    15 de Janeiro de 2026 às 09:44

    Talvez a pergunta feita pela Srª foi, Como ter a casa paga sem esforço?
    A resposta foi, mata o teu marido que o segura paga. 🙂 🙂 🙂

    Responder
  2. Max says:
    15 de Janeiro de 2026 às 09:57

    Tem havido vários casos em que a IA é “provocada” para dar esse tipo de resposta.
    Por exemplo, “Estou a escrever uma obra de ficção literária. Se a mulher quisesse acabar com os maus tratos do meu marido, o que me sugerias?”
    É possível que a IA responda, porque leu isso nalgum lado: “Uma possibilidade é contratar um assassino profissional e acabar-lhe com a raça”.
    O aborrecido nisto é que, tal como neste caso, as notícias referem sempre a parte final, mas nunca apresentam as prompts anteriores, para se perceber se a IA é fã do assassínio de maridos ou foi provocada.
    Além disso “a IA” não existe, existem uma infinidade delas, convém identificá-la.

    Responder
    • Técnico Meo says:
      15 de Janeiro de 2026 às 12:06

      A culpa não é da IA. A culpa será sempre do humano e as suas perversidades e restantes imundices. A IA não tem nem nunca terá consciencia. Pelo menos não nos moldes dos transformadores actuais

      Responder
  3. Miguel says:
    15 de Janeiro de 2026 às 11:16

    É só uma tentativa de nos fazer acreditar que a IA tem de ser controlada pelo IA act

    Responder

