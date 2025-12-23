Nova Lei da Cibersegurança: as 10 medidas mínimas de segurança

A "nova lei da cibersegurança" em Portugal refere-se ao Decreto-Lei n.º 125/2025, publicado em 4 de dezembro de 2025. Este diploma transpõe a diretiva europeia NIS 2 e substitui o regime anterior, trazendo obrigações muito mais rigorosas e abrangendo um maior número de setores. Conheças as 10 medidas mínimas obrigatórias de segurança.

A lei foca-se numa abordagem de "gestão de todos os riscos" e estabelece um conjunto de medidas que as entidades (essenciais e importantes) devem adotar.

As 10 Medidas Mínimas de Segurança

De acordo com o novo regime, as organizações devem implementar medidas técnicas, operacionais e organizativas para gerir os riscos. As medidas mínimas obrigatórias incluem:

Políticas de Análise de Riscos e de Segurança Documentação formal de como a organização identifica e trata ameaças.

Tratamento de Incidentes Processos claros para deteção, análise, contenção e resposta a ciberataques.

Continuidade do Negócio Planos de recuperação de desastres, gestão de crises e cópias de segurança (backups).

Segurança da Cadeia de Abastecimento Avaliação do risco dos fornecedores e prestadores de serviços diretos.

Segurança na Aquisição e Manutenção Garantir que os sistemas e redes são seguros desde o desenvolvimento até à exploração (incluindo gestão de vulnerabilidades).

Avaliação da Eficácia Políticas para testar e auditar regularmente a eficácia das medidas de cibersegurança.

Práticas de Higiene Cibernética Formação básica para colaboradores e atualizações regulares de software.

Criptografia e Codificação Utilização de soluções de cifragem para proteger dados sensíveis.

Segurança dos Recursos Humanos Políticas de controlo de acessos e gestão de ativos por parte dos funcionários.

Autenticação Multifator (MFA) Uso de soluções de autenticação forte e comunicações seguras (voz, vídeo e texto).



O diploma entra em vigor a 3 de abril de 2026, dando um período de adaptação para as entidades se registarem na plataforma do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e implementarem as medidas.

