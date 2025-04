Apagão de energia: CNCS diz que não há evidências de ciberataque

Já lá vão algumas horas desde o apagão de energia que afeta a Europa. Pelos meios digitais circulam as mais diversas notícias, inclusive a origem de tal situação. Sobre um possível ciberataque, o CNCS emitiu comunicado.

Têm circulado várias notícias que indicam que o apagão de energia se deve a um ciberataque de grande escala. Segundo refere o CNCS, não foram identificados até ao momento indícios que apontem para um ciberataque.

O CNCS foi informado às 11h30 de uma falha na rede elétrica nacional. Contactadas as entidades incumbentes apurou-se de que se trata de uma falha que afetou alguns países europeus.

Estamos em contacto com as nossas congéneres nesses países e com as entidades relevantes nacionais. Não foram identificados até ao momento indícios que apontem para um ciberataque. Chamamos a atenção para a circulação de desinformação que ocorre nestas situações pelo que aconselhamos consulta ou a confirmação de informação junto de fontes fidedignas.