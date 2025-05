WhatsApp prepara funcionalidade perfeita para quem tem problemas de visão

A mais recente ideia do WhatsApp é perfeita todos os que estão cada vez mais com dificuldade em ver o ecrã do telemóvel. Seja por perda prematura de visão ou perda de visão ao longo do tempo, qualquer pessoa que precise de forçar os olhos para ler ou encontrar botões na interface terá um novo modo favorito no WhatsApp. Falamos do modo de Alto Contraste.

Funcionalidade para quem tem problemas de visão

Tal como o WABetaInfo descobriu, o WhatsApp trabalha num novo modo que aumenta o contraste de quase todos os elementos da interface. Melhora as cores de determinados botões e destaca todo o texto apresentado no ecrã. O objetivo, claro, é dar às pessoas com problemas de visão uma certa vantagem ao utilizar a aplicação.

O WhatsApp não é uma aplicação com elementos muito pequenos, mas algumas pessoas mais velhas que acumularam muitos anos de perda de visão podem ter dificuldades em ver corretamente. Com este novo modo, tudo se torna mais fácil , tornando a utilização da aplicação para qualquer coisa um pouco menos complicada. Aparentemente, a interface não irá mudar, e os elementos permanecerão do mesmo tamanho de sempre, mas tudo ficará um pouco mais contrastado, facilitando a visualização do texto e de certos botões.

O texto das mensagens será escurecido, para que o contraste com o fundo seja maior e, por isso, mais fácil de ler. O mesmo acontece com certos elementos de cores semelhantes, que depois de ativar este modo ficarão mais distintos uns dos outros, pelo que encontrá-los não será um problema para quem tiver problemas de visão.

Em breve o modo de Alto Contraste no WhatsApp

O WhatsApp trabalha para levar a funcionalidade ao mercado nas próximas semanas, e ativá-la não podia ser mais fácil. Só precisa de seguir estes passos.

Abrir o WhatsApp

Clicar no menu de três pontos (canto superior direito)

Entrar na secção Acessibilidade

Ativar a função “Alto Contraste”

O WhatsApp está atualmente a testar esta funcionalidade na versão beta. É bastante simples e por isso não deve demorar muito tempo até estar disponível em todos os smartphones. E, embora tenha sido visto na versão beta do Android, também deverá chegar aos iPhones ao mesmo tempo.