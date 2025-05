Google muda o seu logótipo pela primeira vez em 10 anos

Quer seja na Internet, quer no mundo real, a Google é uma das marcas mais conhecidas do planeta. A gigante das pesquisas está presente há muitos anos e com serviços essenciais para muitos. Esta marca vai agora mudar de forma discreta, com uma alteração no seu logótipo, pela primeira vez em 10 anos. Descubra como fica a Google.

À primeira vista é difícil de ver, especialmente num ecrã de telemóvel, mas já há algumas horas que a lendária letra “G” no logótipo da Google mudou o seu design. Quem observar a imagem de marca Google, em vigor na última década, mostra as quatro cores da empresa, vermelho, amarelo, verde e azul, perfeitamente separadas.

No entanto, no novo logótipo para 2025, as cores misturam-se, oferecendo um aspeto mais moderno e artístico. É uma pequena alteração, mas ficou muito apelativa. Esta é a primeira mudança de logótipo da Google em quase 10 anos.

A última vez que a empresa de Sundar Pichai atualizou o seu ícone foi a 1 de setembro de 2015, quando adotou a fonte Product Sans para a palavra “Google”. Isto provocou uma alteração muito significativa na letra “G”, que deixou de ser ligeiramente alongada, para passar a ser um círculo perfeito, exceto a parte correspondente ao canto da letra “G”.

O que não mudou desde o início foram as quatro cores icónicas da empresa fundada por Larry Page e Sergey Brin: vermelho, amarelo, verde e azul. Embora possa parecer uma mudança muito subtil, simplesmente o desvanecimento das cores, qualquer pequena alteração num ícone tão importante e amplamente utilizado como o da Google, tem meses de ajustes, debates e deliberações no departamento de marketing por trás.

É importante lembrar que um novo logótipo exige muito trabalho para se adaptar a dezenas de aplicações e serviços da Google, websites e muito mais. Milhões de aplicações e sites que utilizam o ícone do Google para aceder aos seus serviços também terão de o alterar.

Por enquanto, o novo logótipo de 2025 só aparece na aplicação da Google para iOS e Android. Espera-se que seja implementado noutros serviços e aplicações à medida que forem atualizados. O novo “G” da Google com cores misturadas é certamente muito mais elegante e artístico do que o anterior. Curiosamente, a ideia parece vir do logótipo da Gemini, que também tem cores esbatidas.