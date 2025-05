CEO da Renault diz a verdade? “Um Tesla é como um frigorífico, não tem alma”

Não é um momento fácil para a indústria automóvel europeia. A chegada das marcas chinesas e as tarifas impostas pelos Estados Unidos vieram mudar o cenário. O CEO da Renault parece ter encontrado a solução. Fazer carros com “alma” que nem Elon Musk e a Tesla vão conseguir competir.

CEO da Renualt diz a verdade?

Luca de Meo, CEO da marca francesa, apresentou esta quarta-feira o seu livro Dicionário Sentimental do Automóvel. O CEO da empresa foi rápido a criticar os carros elétricos da Tesla, dizendo que são muito aborrecidos.

Eu digo sempre que todos os carros têm de ter um 'E', o 'E' de emoção. Se fizermos todos os carros iguais, vamos banalizá-los. Quando apresentámos o Alpine A390, alguém disse-me: ‘É um Tesla com alma’

“Um Tesla é como um frigorífico”

Elon Musk está mais do que habituado a receber críticas desde que se tornou o braço direito de Donald Trump, mas não é assim tão comum que estas venham das próprias marcas de automóveis. Luca De Meo não hesitou em afirmar que os carros elétricos da Tesla estão anos-luz à frente em termos de experiência e design.

O CEO da Renault foi mais longe e comparou os modelos do construtor americano a um frigorífico. De Meo acredita que o design da Tesla não tem personalidade, sendo até insípido, e a marca francesa tem a oportunidade perfeita para se destacar.

“Sabemos fazer carros com alma, com história. Temos um toque de emoção. Mas precisamos de um mercado que os possa comprar”, criticou o CEO da Renault. Isto vem após o aumento da regulamentação europeia nos últimos anos. Esta situação tornou-se o principal obstáculo para os fabricantes europeus e uma das razões para o aumento dos preços no mercado.

< A marca francesa ainda não consegue competir em preço com os fabricantes chineses, e só agora começa a ser uma ameaça para gigantes como a Tesla com os seus carros elétricos. A Renault está focadda num público muito específico: quer que cada condutor que compra um dos seus veículos se sinta especial.

”Sempre lutei contra a banalização do automóvel. As pessoas lembram-se dos carros que tiveram e identificam-nos com fases das suas vidas. Não podemos perder essa dimensão emocional

A indústria automóvel europeia está mais competitiva do que nunca, e as marcas têm de superar os seus concorrentes para convencer os condutores. Luca de Meo está por trás do lançamento de 150 modelos e diz que tentou transmitir paixão em cada um deles.