O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

Nesta época especial, desejamos que este seja um tempo de tranquilidade, de reencontros e de reflexão, vivido com quem mais importa. A confiança que diariamente depositam em nós é o maior presente que podemos receber.

O ano de 2025 foi particularmente desafiante. Vivemos uma aceleração clara da inovação tecnológica, com a inteligência artificial a assumir um papel central no debate público, na indústria e no quotidiano. A transição energética, a mobilidade elétrica, a soberania digital europeia e a crescente preocupação com a privacidade estiveram no centro da atualidade, exigindo análise rigorosa e informação contextualizada.

Num cenário marcado por desinformação, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos constantes, o desafio do Pplware foi claro: explicar a tecnologia de forma acessível, crítica e responsável. Apostámos em conteúdos mais aprofundados, em temas científicos e espaciais, em segurança digital e em tecnologia aplicada à vida real, sempre com o foco na credibilidade.

Claro que nada disto seria possível sem a nossa comunidade. Em 2025, crescemos convosco, aprendemos convosco e evoluímos convosco.

Em meu nome e de toda equipa PPLWARE.COM, desejo-vos um Feliz Natal cheio de paz, alegria e amor. E que continuemos juntos a descobrir o que o futuro nos reserva!

Aos nossos leitores e leitoras, obrigado por acompanharem e confiarem no trabalho que desenvolvemos diariamente. A todos, desejo um Feliz Natal! Num momento de verdadeira instabilidade, reforça-se a importância de valorizar quem nos é mais querido e de cuidar do que realmente importa. Para 2026, desejo saúde e sucesso, acompanhados de uma boa dose de inovação. Ana Sofia

Desejo um Feliz Natal a todos os nossos leitores! Que não falte inovação, saúde e muitos motivos para celebrar. Obrigado pela vossa preferência e por continuarem ligados a nós. Rui Neto

Cada vez mais o Natal faz sentido com todos os que amamos por perto. Mas, para isso, é importante que o afecto e a atenção sejam dados ao longo do ano. E numa altura em que as tecnologias ja são quase que uma extensão do ser humano, não há razão para não se enviar uma mensagem ou fazer um telefonema. Que neste Natal também possamos agradecer ter quem mais amamos à mesa connosco. Boas Festas 🎄 Marisa Pinto

Este Natal chega com o peso do que vivemos e com a leveza do que ainda podemos construir. Entre incertezas e pequenos gestos de bondade, que saibamos abrandar, cuidar uns dos outros e valorizar o que realmente importa. Desejo um Natal sereno, vivido à nossa maneira, e um Novo Ano com mais sentido, mais empatia e mais esperança. Hugo Cura

Numa altura em que somos constantemente colocados à prova, chegando muitas vezes a colocar-nos a nós próprios em dúvida, eis que chega o Natal e parece que de repente surgem tréguas. No entanto, tal como o nevoeiro que no dia seguinte já desapareceu, também esses breves momentos de paz e tranquilidade cedo desaparecem. Não deviam!! E a minha mensagem de Natal não se resume ao Natal mas a todos os dias que se seguem. Sejam felizes e amem quem vos ama é o meu desejo para este Natal e para todos os Natais que se seguirem. Paulo Silva

Há projetos que não se constroem apenas com tecnologia, métricas ou números. Constroem-se com pessoas. E o PPLWARE é, há muitos anos, exatamente isso. Dá gosto olhar para o caminho feito, para a evolução ao longo do tempo, para a forma como a comunidade cresceu: mais exigente, mais informada, mais crítica e perceber que continuamos a fazer sentido. Que continuamos a ser lidos, questionados, desafiados e, acima de tudo, acompanhados. Nada disto acontece por acaso. A curiosidade de quem lê, os comentários que acrescentam valor, as críticas que obrigam a melhorar e até os silêncios atentos fazem parte deste percurso. É isso que torna o trabalho mais exigente…e também mais gratificante. Nesta época de balanços, fica o agradecimento sincero a todos os que, de uma forma ou de outra, fazem parte do PPLWARE. Que o Natal traga pausa, tempo de qualidade e alguma distância do ruído diário, e que 2026 continue a ser um ano de crescimento, evolução e boa tecnologia explicada como deve ser. Boas festas a todos, Mário Sousa

Vivemos tempos estranhos. Um like vale mais que um abraço, e uma foto ou um vídeo é mais importante que viver o momento. A tecnologia, que prometia unir-nos, tem criado espaço para nos afastar, e a Inteligência Artificial têm-nos roubado a identidade com a nossa permissão, pois escreve por nós, pensa por nós e até decide por nós. A vida tem espaço para tudo, mas a prioridade tem de ser sempre as pessoas, os sentimentos, as emoções… o momento. Um feliz Natal para todos. Pedro Pinto Pedro Pinto

Nesta época especial, deixo um pouco de lado as análises de hardware e as novidades de software para vos agradecer a companhia diária no Pplware. Espero que o vosso Natal seja passado com a família e os amigos e que aproveitem para colocar o mundo digital em pausa por uns instantes, recarregando as baterias com saúde e alegria para continuarmos a descobrir o futuro juntos. Um Santo e Feliz Natal para todos! Pedro Simões