E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, mostrámos o novo Samsung Galaxy Z TriFold, falámos dos novos Peugeot 308 e 308 SW, fomos experimentar o novo Renault Clio híbrido, e muito mais.

A Peugeot decidiu puxar pelos galões e renovar dois dos seus maiores sucessos em Portugal. Os novos 308 e 308 SW chegam com mais estilo, mais tecnologia e uma condução ainda mais divertida.

A empresa Science do Japão, lançou uma máquina de lavar humanos futurista após a sua estreia bem-sucedida na Expo 2025, em Osaka. Mas, quem precisará de ser lavado à máquina?

A Huawei apresentou uma patente que descreve um processo inovador para ultrapassar as limitações atuais da fotolitografia de ultravioleta profundo. A proposta, em teoria, permitiria à China aproximar-se do fabrico de chips ao nível dos 2 nm. Será que aqui também vão ultrapassar os EUA?

A evolução tecnológica tem permitido aceder a dados antes impossíveis. Um exemplo é a recente análise ao asteroide Bennu, que revelou um composto essencial à produção de serotonina, reforçando a hipótese de que ingredientes fundamentais para a vida possam ter chegado à Terra através de rochas espaciais.

Após alguma espera, a Samsung lançou o seu primeiro smartphone tri-dobrável, procurando reforçar a sua liderança tecnológica. De facto, o preço de 2100 euros não o deixa à mercê de muitas carteiras.

A BYD consolidou-se não apenas como empresa de veículos elétricos (VE), mas também como pioneira em híbridos plug-in com a sua tecnologia Dual Mode Intelligent (DM-i), oferecendo uma proposta que combina o melhor da condução elétrica com um motor térmico altamente otimizado. O resultado? Os seus "Super Híbridos Plug-in".

A empresa chinesa DeepSeek apresentou os seus mais recentes modelos de inteligência artificial (IA), DeepSeek-V3.2 e DeepSeek-V3.2-Speciale. Estes novos sistemas destacam-se pela sua capacidade avançada de raciocínio e pela integração autónoma de ferramentas, o que promete mexer, e bem, o panorama tecnológico atual.

Anunciados em julho, os óculos inteligentes da chinesa Alibaba foram lançados, recentemente, reforçando o foco da empresa chinesa na Inteligência Artificial (IA) de consumo.

Certamente já viu e ouviu falar do OPPO Find X9 Pro, um smartphone que tem estado em destaque pelas melhores razões. Hoje, mostramos em detalhe 5 motivos que o tornam a escolha óbvia, trazendo ainda um extra que o coloca a anos-luz da concorrência. É hora de descobrir as 5 (+1) razões para escolher o OPPO Find X9 Pro como o seu próximo smartphone.

A transição entre as diferentes câmaras de um smartphone ao fazer zoom é um dos maiores desafios da fotografia móvel, resultando em perdas de qualidade visíveis. No entanto, a Tecno, uma proeminente marca chinesa, apresentou duas novas tecnologias que prometem revolucionar esta área.

Dezassete milhões de unidades do Clio depois, a Renault redesenhou o modelo icónico e entregou, em setembro, a sua sexta geração. Não tardamos a conhecê-la de perto e, do conforto das nossas estradas, rolámos o modelo mais eficiente da gama híbrida da marca francesa.