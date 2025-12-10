Meta muda completamente o Facebook e parece-se ainda mais com o Instagram

Num esforço para conquistar mais utilizadores, o Facebook recebe uma atualização que muda completamente como se interage com esta aplicação. A mudança mais evidente está no feed, que agora exibe as fotografias numa grelha semelhante à do Instagram. A Meta afirma que a atualização eliminará o caos e facilitará a criação e a descoberta de conteúdos.

A Meta voltou a mudar o Facebook

Numa publicação no seu blogue, a Meta anunciou uma reformulação do Facebook que o aproxima do Instagram. As alterações, disponíveis a partir de hoje, incluem um feed mais envolvente com navegação otimizada. Embora a interface não se afaste completamente daquilo a que o Facebook nos habituou, os ajustes melhoram a experiência do utilizador, reduzindo o número de passos necessários para realizar ações específicas.

Ao publicar várias fotografias numa atualização, estas serão organizadas numa grelha padronizada. Os utilizadores podem “gostar” de uma fotografia tocando duas vezes nela ou tocando uma vez para a visualizar em ecrã inteiro. O conceito de grelha também será aplicado aos resultados de pesquisa, que integrarão fotografias e vídeos utilizando o mesmo formato para manter uma interface de utilizador consistente.

Cada vez se parece mais com o Instagram

Outra mudança vinda do Instagram é uma nova barra de separadores que coloca as funcionalidades mais utilizadas no centro. Os utilizadores terão atalhos para Reels, Amigos, Marketplace, Perfil e Notificações na barra inferior. Embora este menu não seja personalizável, a Meta oferece um design de menu renovado com atalhos para amigos, páginas ou grupos.

Em termos de criação de conteúdos, o Facebook reformulou o processo de partilha de Stories e publicações no Feed. A plataforma aproveitou as melhores funcionalidades do Instagram e utilizou uma interface mais simples. A empresa afirma que a nova interface permite a criação de conteúdos com o mínimo de distrações e oferece ferramentas para monitorizar comentários e conversas em cada publicação.

Mudanças já podem ser vistas por todos

A Meta ajustou o seu algoritmo para encontrar pessoas com interesses semelhantes. Estas sugestões baseiam-se na informação que é tornada pública e não necessariamente em pessoas com ligações em comum, o que pode incomodar algumas pessoas. As alterações na descoberta também se aplicarão ao conteúdo. Mais uma vez, o Facebook inspira-se no Instagram para moldar o algoritmo via controlos que permitem filtrar as publicações.

Quem não gostar de uma sugestão de Reels ou do feed, pode tocar no “X” para indicar à aplicação que não tem interesse. Infelizmente, o Facebook não inclui uma opção para interromper a exibição de conteúdo ou bloquear um criador de conteúdo diretamente nesse menu. A reformulação do Facebook estará disponível a partir de agora, embora algumas funcionalidades cheguem nos próximos meses.