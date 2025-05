Novo Xpeng P7 2026 apresenta-se como um concorrente de peso da BYD e da Tesla

A Xpeng revelou as primeiras imagens da próxima geração do P7. O novo Xpeng P7 2026 é revelado e tem como alvo direto as marcas BYD e Tesla. A nova geração desta berlina elétrica irá, segundo a marca, combinar tecnologia de ponta com um design desportivo.

A marca de carros que vende tecnologia de ponta

A marca de automóveis elétricos Xpeng revelou as primeiras imagens de um dos principais novos produtos que irá apresentar nos próximos meses: a nova geração do Xpeng P7. Chegou o momento de esta berlina desportiva elétrica sofrer uma mudança de geração. Um modelo cuja estreia na sociedade em formato de produção ocorreu no final de 2019.

No final do verão de 2024, a chegada do P7 ao mercado português concretizou-se com a apresentação de um leque maior de elétricos. Embora este modelo esteja à venda há pouco tempo no nosso mercado, longe das nossas fronteiras, já tem um percurso comercial significativo. Por esta razão, é necessário atualizá-lo.

Novo Xpeng P7 2026, uma berlina elétrica para ombrear com os mais populares

Tudo está preparado para que a nova geração do P7 tenha a sua apresentação oficial. Contudo, a marca decidiu tornar a espera mais agradável divulgando as primeiras imagens que revelam o design exterior deste modelo renovado. Uma nova geração que a Xpeng descreve como «uma evolução arrojada e carregada de emoções».

Rafik Ferrag, o Diretor de Design Exterior da Xpeng, foi o responsável por apresentar estas primeiras imagens do novo P7. Um projeto conhecido internamente pelo código E29 e cuja visão criativa também foi liderada por Ferrag.

Estou muito entusiasmado por ver finalmente as primeiras imagens e vídeos oficiais tornarem-se públicos. O P7 original foi um marco para a Xpeng e um ponto de viragem no panorama dos veículos elétricos na China. Com esta nova geração, propusemo-nos criar uma berlina desportiva puramente elétrica que surpreendesse de todos os ângulos.

Afirmou o responsável da marca em comunicado.

A empresa ainda não revelou detalhes técnicos, mas confirmou que o novo P7 oferecerá um desempenho superior ao modelo atualmente disponível nos concessionários.

Estará também equipado com tecnologia avançada em conectividade, segurança e automação. Destaca-se ainda que a inteligência artificial terá um papel relevante nesta nova geração.

Quando chegará ao mercado?

A Xpeng ainda não revelou uma data oficial de apresentação, limitando-se a indicar que novos detalhes serão divulgados mais adiante.

Algumas fontes apontam que o Salão Automóvel de Guangzhou 2025 será o palco da sua estreia pública. Em todo o caso, a apresentação oficial ocorrerá antes do final do ano.

Para o vermos nos concessionários em Portugal, será necessário esperar até ao primeiro semestre de 2026.