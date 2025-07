“Jantar no futuro”, do menu ao serviço: Dubai inaugura restaurante gerido por IA

Ser servido por robôs já não é assim tão impressionante, uma vez que alguns restaurantes já integraram a tecnologia nas suas operações. Contudo, o novo espaço a abrir no Dubai promete um "jantar no futuro", onde é a Inteligência Artificial (IA) que toma as decisões.

No WOOHOO, um novo restaurante perto do edifício mais alto do mundo, o jantar vai transportar os clientes para o futuro.

Embora a comida vá ser confecionada por humanos - para já, pelo menos -, tudo o resto será projetado por um large language model, de nome Chef Aiman (uma combinação das palavras "AI" e "man").

IA não vai substituir o elemento humano da culinária, mas complementá-lo

O sistema foi treinado com base em décadas de investigação em ciência alimentar, dados de composição molecular e mais de mil receitas de tradições culinárias de todo o mundo, segundo Ahmet Oytun Cakir, um dos fundadores do WOOHOO.

A culinária humana não será substituída, mas acreditamos que (o Aiman) elevará as ideias e a criatividade.

Disse Ahmet Oytun Cakir, também diretor-executivo da empresa de hotelaria Gastronaut.

Embora o Chef Aiman não possa provar, cheirar ou interagir com os seus pratos como um chef normalmente faria, o modelo funciona dividindo a culinária nos seus diferentes componentes, como textura e acidez, e repensando-os para combinações incomuns de sabores e ingredientes.

Posteriormente, as invenções são aperfeiçoadas por cozinheiros humanos, que provam e fornecem orientações, num processo liderado pelo chef Reif Othman, sediado no Dubai.

As respostas deles às minhas sugestões ajudam a aperfeiçoar a minha compreensão do que funciona além dos dados puros.

Explicou o Chef Aiman, numa entrevista, partilhada pela Reuters.

[Vídeo original]

Segundo o responsável pelo projeto, o Chef Aiman foi projetado para desenvolver receitas que reutilizam ingredientes frequentemente descartados pelos restaurantes, como cortes de carne ou gordura.

Neste sentido, as mentes por detrás do WOOHOO acreditam que o Chef Aiman poderá ser concedido, sob licença, a restaurantes de todo o mundo, reduzindo o desperdício na cozinha e contribuindo para a sustentabilidade.