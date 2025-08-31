Google ativa finalmente um dos seus recursos mais esperados na Gemini

Interagir com a Gemini tornou-se algo diário, graças à rápida evolução da IA da ​​Google e à sua integração com os outros serviços da empresa. No entanto, muitos estão relutantes em fazer perguntas ao chatbot com medo de comprometer a sua privacidade. Isso muda agora, com uma novidade que acaba de ser lançada.

Uma novidade da Google para a privacidade

A boa notícia é que um dos recursos mais solicitados foi finalmente ativado e será certamente extremamente útil. Falamos das conversas temporárias. A Google lançou finalmente os chats temporários nas aplicações móveis e na versão web da Gemini. Isto significa que, a partir de agora, todos os utilizadores do seu chatbot podem conversar sem deixar qualquer registo permanente do seu conteúdo.

Os primeiros indícios desta funcionalidade foram revelados no início de julho, mas ainda não fora amplamente implementada. De referir que as conversas temporários funcionam de forma muito semelhante aos disponíveis noutras ferramentas de IA, como o ChatGPT.

Uma das vantagens destas é que não são registadas na conta nem na secção “Atividades” das apps Gemini. Mais importante ainda, a Google não utiliza este conteúdo para treinar os seus modelos de linguagem ou para oferecer uma experiência mais personalizada aos utilizadores.

Como usar as conversas temporárias dao Gemini

Aceder aos novos chats temporários da Gemini é simples. Quem estiver a usar a aplicação móvel do chatbot, basta abrir o menu no lado esquerdo do ecrã. Aí, verá um ícone de mensagem pontilhado junto ao botão “Novo Chat” ou “Nova Conversa”. Tocar neste ícone iniciará o novo modo de conversas temporárias com a IA. Quem estiver a utilizar a Gemini através da internet, o procedimento é basicamente idêntico.

Como esta é uma conversa que não está registada no histórico, não poderá regressar após sair da mesma. Portanto, quem não percebeu alguma coisa na resposta, terá de refazer a sua consulta do zero. Outros recursos de personalização ou recursos que exijam outros serviços conectados também estarão indisponíveis.

Embora estes chats sejam temporários, a Google não os elimina permanentemente de imediato. A empresa esclarece que as conversas mantidas com a Gemini ao abrigo desta modalidade são armazenadas nos seus servidores durante 72 horas. Isto provavelmente garante que não são utilizadas para fins maliciosos ou em violação dos termos e condições de utilização.

Como regra geral, não se deve partilhar materiais confidenciais ou proprietários com a Gemini, ou qualquer outra IA. No entanto, quem depender do chatbot para resolver um problema relacionado com a escola, o trabalho ou qualquer outro assunto, e não quer que determinados dados acabem nos servidores da Google e fiquem fora do seu controlo, as conversas temporárias podem ser uma opção interessante a considerar.