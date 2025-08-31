Nova versão do Flyoobe promete instalação mais rápida e limpa do Windows 11

Ajustar o Windows 11 ao gosto de cada utilizador pode não ser um processo simples. Para ajudar neste ponto existem soluções como o Flyoobe. A mais recente versão, o Flyoobe 1.6 promete melhorias de desempenho, uma solução para remover bloatware mais precisa e formas reformuladas de instalar o Windows 11, mesmo em computadores não suportados.

O Flyoobe acaba de lançar uma nova versão, incorporando melhorias significativas que vão desde a remoção mais inteligente de bloatware até visualizações refinadas para uma experiência de instalação mais suave. Esta ferramenta é a solução que muitos usam para instalar o Windows 11 de forma limpa e muito rápida.

Esta aplicação, entre outras coisas, permite aos utilizadores ignorar os requisitos oficiais do Windows 11 e instalar o sistema em computadores não suportados. De qualquer forma, estas versões mais recentes não só mantêm esta funcionalidade, como também se concentram em oferecer uma instalação limpa e otimizada.

Com a versão 1.6, que já está disponível , foram introduzidas algumas alterações visuais bastante interessantes. Além disso, a nova funcionalidade Instalar apenas OOBE , introduzida na versão anterior, inclui agora pesquisa de texto completo, ações de um clique, emblemas e definições otimizadas para instalações limpas.

A visualização Experience OOBE também recebeu melhorias de desempenho e consistência visual. O Bloatware Remover é agora mais fiável, permitindo desinstalar aplicações desnecessárias com mais precisão . Além disso, adicionaram opções adicionais para personalizar a instalação desde o início.

Esclarecem ainda que esta versão 1.6 do Flyoobe arranca agora mais rapidamente e consome menos RAM do que as versões anteriores; também melhoraram a estabilidade geral da aplicação. Por outro lado, tanto o Flyoobe como o Flyby11 serão unificados num único projeto em breve, e com isso, prometem-se novas funcionalidades.

É com recurso a soluções destas que muitos conseguem ter o Windows 11 como realmente o pretendem. A Microsoft coloca as suas apps e as suas soluções, que na verdade não servem para muitos e para as suas necessidades.