TikTok volta a melhorar as mensagens diretas entre utilizadores

O TikTok é uma rede social para conteúdo viral, pelo que parece lógico adicionar opções para que os utilizadores partilhem esse conteúdo entre si. As notas de voz estão agora disponíveis, entre outras novidades. O TikTok quer assim ser ainda mais focado na comunicação direta entre utilizadores, como outros já fizeram.

Gradualmente, o TikTok torna-se uma aplicação de mensagens, e isso é um problema para o WhatsApp e para os seus parceiros. As notas de voz e as imagens chegam às mensagens diretas, para os utilizadores poderem comunicar melhor sem terem de sair da aplicação. Adicionar funcionalidades de mensagens diretas às redes sociais é uma tendência e espalha-se. Esta semana, o Spotify lançou também mensagens diretas entre utilizadores.

O TikTok permite há muito tempo que os utilizadores enviem mensagens uns aos outros. No ano passado, lançou conversas de grupo com até 32 utilizadores, além das conversas com criadores de conteúdos. Agora, inclui notas de voz e partilha de imagens. Tal como a empresa confirmou, estas novas opções de mensagens serão adicionadas à aplicação “dentro de algumas semanas”.

A mais recente adição no TikTok são as mensagens de voz, que terão a duração máxima de um minuto, tal como os vídeos. Será também possível enviar fotografias que tenha no seu telemóvel ou que tenha tirado no momento.

Estas são opções muito sensíveis para menores, pelo que apenas estarão disponíveis para contas de utilizadores maiores de 16 anos. As pessoas entre os 16 e os 18 anos não poderão enviar ou receber fotos nuas. Este conteúdo é bloqueado por uma IA.

Outra proteção adicional é que um utilizador não poderá incluir fotografias ou voz na primeira mensagem que enviar a outro utilizador. Podem ser enviadas até nove notas de voz e nove imagens em simultâneo, tanto para utilizadores individuais como para grupos até 32 participantes. A aplicação inclui ferramentas de edição para se poder retocar a fotografia antes de a enviar.

“Estas novas funcionalidades são uma forma de os utilizadores se expressarem e se ligarem a outras pessoas de formas às quais já estão habituados”, disse um representante do TikTok. O WhatsApp irá certamente notar uma quebra no tráfego com estas novas opções de mensagens do TikTok, que permitirão aos utilizadores enviar notas de voz e imagens dentro de algumas semanas.