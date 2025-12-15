Drone a hidrogénio voa distâncias impossíveis para um drone elétrico

A China acaba de conquistar um Recorde Guinness com o drone Tianmushan-1, que voou muitos km, em mais de quatro horas, graças a uma pilha de combustível de hidrogénio.

Drone T ianmushan-1 conseguiu 188 km só com uma carga

O mais impressionante não é apenas a distância alcançada (188 km), mas como o fez: em vez de depender de baterias de lítio (que têm densidade energética limitada e pouca autonomia), o Tianmushan-1 usa um sistema de combustível baseado em hidrogénio, que gera eletricidade enquanto está no ar.

Essa tecnologia permite que o drone permaneça no ar por mais de quatro horas sem pousar, muito mais do que modelos populares de consumo (por exemplo, drones topo de gama que conseguem cerca de 40 minutos com baterias).

Além disso, o sistema foi concebido para operar em condições extremas de temperatura, desde ‑40 °C até +50 °C, enquanto muitas baterias convencionais perdem desempenho ou deixam de funcionar no frio intenso.

Este avanço mostra que o hidrogénio pode ser uma solução real para ultrapassar as limitações das baterias em aplicações exigentes, como inspeções industriais, patrulhas de fronteira e outros trabalhos sérios que necessitam de longos períodos de voo.

A China não está apenas a fabricar o drone, mas também a desenvolver toda a infraestrutura e ecossistema do hidrogénio, com o objetivo de liderar esta tecnologia em setores estratégicos, em vez de depender exclusivamente das baterias atuais.