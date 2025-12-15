Esteja atento! GNR inicia operação de controlo de condutores sob efeito de álcool

A partir desta segunda-feira a GNR vai realizar uma operação de condutores sob efeito de drogas e álcool. Não se esqueça que neste Natal o melhor presente é estar presente.

Operação RoadPol: condução sob efeito do álcool e substâncias estupefacientes ou psicotrópicas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a levar a cabo uma operação de fiscalização rodoviária no âmbito da RoadPol, que irá incidir sobre álcool e drogas ou de substâncias psicotrópicas.

Esta ação decorre em todo o território nacional continental e integra o plano anual de operações da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), uma organização que reúne forças policiais dos países europeus para melhorar a segurança nas estradas e reforçar a aplicação da lei.

Durante esta operação, os militares da GNR intensificam as ações de fiscalização junto dos automobilistas, com especial foco na deteção de comportamentos de risco.

A GNR sublinha que estas iniciativas visam não só sancionar infrações, mas também promover atitudes mais responsáveis ao volante, contribuindo assim para a redução da sinistralidade rodoviária.

No ano de 2025, até ao dia 30 de novembro, foram fiscalizados pela GNR 1 705 756 condutores, tendo culminado em 12 506 detenções por condução sob o efeito do álcool e 76 por condução de veículo sob influência de substâncias psicotrópicas, estupefacientes ou produtos análogos, diz a concluir.

Esta ação de fiscalização decorrerá até 21 de dezembro.