Chamam-lhe radar “Cybertruck” e já está a “lapidar” os bolsos dos condutores

Discreto, inteligente e difícil de detetar. Este é novo tipo de radar rodoviário que está a chamar a atenção em Espanha e França. Popularmente apelidados de “radares Cybertruck”, estes dispositivos destacam-se pelo design angular e discreto, mas sobretudo pela tecnologia avançada que está a aumentar significativamente o número de multas nas estradas europeias.

Um radar que parece um carro… mas não é

O nome “Cybertruck” não é oficial, mas surge da semelhança visual com a pick-up da Tesla: linhas geométricas, estrutura metálica e aparência futurista. Na prática, trata-se de radares móveis ou semi-fixos, muitas vezes colocados em veículos ou estruturas discretas, difíceis de identificar pelos condutores.

O objetivo é simples: evitar que os automobilistas consigam antecipar a presença do radar, tornando a fiscalização mais eficaz.

Tecnologia avançada e múltiplas infrações

Ao contrário dos radares tradicionais, estes sistemas não se limitam a medir velocidade. Integram sensores, câmaras de alta definição e, em alguns casos, inteligência artificial.

Entre as infrações que conseguem detetar estão:

Excesso de velocidade

Uso do telemóvel ao volante

Falta de cinto de segurança

Distância de segurança insuficiente

Ultrapassagens ilegais

Alguns radares multifunções já conseguem monitorizar várias faixas e dezenas de veículos em simultâneo, com elevada precisão.

França já sente o impacto nas multas

Em França, sistemas semelhantes estão amplamente implementados e têm contribuído para um aumento significativo do número de infrações registadas. Estes radares conseguem automatizar todo o processo, desde a deteção até à emissão da multa.

Além disso, operam de forma quase invisível e contínua, o que reduz drasticamente a margem de erro dos condutores que tentam “escapar” à fiscalização.

Espanha está a acelerar a adoção destas tecnologias, com testes e implementação de novos radares mais sofisticados, incluindo dispositivos com alcance superior a 1 km e elevada capacidade de captação de imagem.

A tendência é clara: sistemas cada vez mais autónomos, precisos e difíceis de contornar.

O fim dos “truques” para evitar radares?

Com esta nova geração de radares, práticas comuns como travar antes do radar ou usar aplicações de alerta tornam-se menos eficazes.

A evolução tecnológica aponta para uma fiscalização contínua e inteligente, onde o comportamento do condutor é analisado de forma global, e não apenas num ponto específico da estrada.

Em suma, os “radares Cybertruck” representam mais um passo na digitalização da segurança rodoviária… e um aviso claro para quem ainda arrisca ignorar as regras.