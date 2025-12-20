Conheça o BEN, o e-car português com preço a partir de 8 mil euros

Chama-se BEN e recebeu, esta semana, o certificado de homologação da União Europeia (UE). O próximo passo para o pequeno carro elétrico 100% português passa pela produção em larga escala, com um preço a partir dos oito mil euros.

Esta semana, após largos meses de avisos e apelos, a Comissão Europeia apresentou um novo pacote de medidas para o setor automóvel.

Entre várias novidades, como a intenção de rever a proibição da venda de novos automóveis a gasolina e gasóleo a partir de 2035, o órgão da UE anunciou a criação de uma categoria de carros elétricos pequenos e acessíveis, composta por modelos dos segmentos A e B.

O objetivo passa por democratizar a mobilidade elétrica, tornando-a mais acessível.

A nova classe, uma subcategoria da M1 (automóveis de passageiros), denominada M1E, abrange o modelo 100% português: o BEN.

Alternativa Made in Portugal de carro elétrico mais pequeno e acessível

Desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento, com sede em Matosinhos (CEiiA), o BEN é um pequeno carro elétrico com ADN 100% português.

Após receber a homologação da UE, declarando que pode ser conduzido em todos os países europeus, o BEN representa a entrada oficial de Portugal no grupo de fabricantes de mobilidade elétrica acessível e sustentável.

Com o BEN, Portugal é, a partir de agora, um construtor (de mobilidade) europeu. Criámos o BEN como resposta da Europa a um novo modelo social inclusivo que passa por e-cars mais acessíveis, pequenos e sustentáveis.

Disse Helena Silva, administradora e Chief Technology Officer do CEiiA.

Este carro elétrico foi criado como um e-car pequeno, económico e pensado para utilização como serviço, distinguindo-se por integrar o primeiro contador de emissões de CO2 evitadas, suportado pela AYR, vencedora do Prémio Bauhaus Europeu de 2021.

A AYR nada mais é do que uma tecnologia blockchain para recompensar comportamentos neutros em carbono, como viagens de bicicleta ou transportes públicos.

Com a homologação da UE assegurada, o CEiiA quer dar início à produção em larga escala já em 2026, em vários locais do país e da Europa.

O centro de engenharia estima que, em 2030, sejam produzidas 20.000 unidades anualmente, com um preço a partir dos oito mil euros.

Arquitetura modular confere versatilidade ao BEN

Com dimensões compactas (2,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 1,52 m de altura), o BEN combina duas plataformas:

Uma plataforma digital SPIRIT , que inclui biometria, chave digital comunitária, data analytics e Digital Twin;

, que inclui biometria, chave digital comunitária, data analytics e Digital Twin; Uma plataforma física modular BODY, leve e multiconfigurável, preparada para aplicações que vão do transporte de passageiros à distribuição urbana.

Por dentro, pode ser configurado para acolher até três ocupantes e a estrutura modular permite uma capacidade de carga variável entre 100 e 400 litros, adaptando-se a diferentes utilizações urbanas.

O projeto do BEN integra a Agenda Mobilizadora Be.Neutral, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e liderada pela NOS, envolvendo 40 parceiros e vários municípios do Norte, incluindo Guimarães, futura Capital Verde Europeia.