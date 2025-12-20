Foi criado um tecido de roupa “vivo” que poderá resolver um grande problema da NASA
O tecido recorre a um corante sustentável baseado em bactérias. Estes microrganismos são capazes de absorver radiação e deixar uma marca visível ao olho humano. Uma solução que a NASA procura para resolver um problema.
Ciência, moda e exploração espacial... a NASA precisa disto
A Escócia deu um passo inesperado na convergência entre ciência e moda com o desenvolvimento de um tecido têxtil “vivo”, capaz de reagir à radiação.
Trata-se de uma inovação que poderá resolver um dos grandes desafios da NASA e da exploração espacial em geral: detetar a exposição à radiação sem recorrer a sensores eletrónicos.
O avanço surge no âmbito do projeto Pigmented Space Pioneers, resultado de uma colaboração entre instituições científicas escocesas e o setor do design.
O objetivo inicial passava por investigar corantes têxteis sustentáveis baseados em bactérias. O resultado evoluiu para um material capaz de registar visualmente a radiação ultravioleta e ambiental, deixando uma marca cromática progressiva diretamente percetível ao olho humano.
Como funciona o tecido reativo
O tecido é composto por camadas sobrepostas impregnadas com pigmentos bacterianos de diferentes cores. À medida que a radiação incide sobre o material, os pigmentos degradam-se e perdem intensidade, revelando as camadas inferiores.
Desta forma, o tecido fornece uma referência clara sobre o nível de exposição acumulada à radiação.
Um sistema de alerta sem eletrónica
O projeto é liderado pelo doutor Gilles Bailet, professor de tecnologia espacial na Universidade de Glasgow, e conta com financiamento do EPSRC Impact Acceleration Account.
O investigador estabelece um paralelismo direto entre o comportamento do tecido e o impacto da radiação nos seres humanos.
A exposição à radiação fragmenta os pigmentos das bactérias da mesma forma que danifica o ADN humano.
Para as bactérias, isso traduz-se numa perda de saturação da cor, mas para nós significa um maior risco de mutações genéticas e cancro. Procuramos criar um sistema de aviso precoce inequívoco que funcione apenas com a visão.
Explicou Bailet.
Para testar o desempenho fora da atmosfera terrestre, a equipa irá enviar uma amostra do tecido para a órbita baixa da Terra, a bordo de um satélite PocketQube chamado SpinnyONE.
O satélite, desenvolvido em parceria com a empresa escocesa Spinning Around, irá documentar as alterações de cor ao longo de vários meses de exposição no espaço.
NASA: aplicações no espaço e na Terra
Os investigadores consideram que este material poderá ser utilizado em vestuário para astronautas ou como revestimento de equipamento sensível em futuras missões lunares.
Na Terra, o tecido poderá ter aplicações diretas em ambientes de saúde, como roupas para profissionais de radioterapia ou diagnóstico por imagem, bem como em vestuário quotidiano destinado a controlar a exposição solar.
A componente biológica do projeto foi desenvolvida pela doutora Keira Tucker, do laboratório ASCUS – Art and Science Lab.
Estamos a explorar bactérias comuns para criar alternativas mais sustentáveis aos corantes sintéticos.
Referiu.
Uma dessas bactérias, Serratia marcescens, é frequente em ambientes domésticos, o que reforça o potencial do projeto para transformar um recurso comum numa ferramenta essencial de segurança.