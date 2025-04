Mais bateria nos smartphones Android? Bastou a Google lançar uma atualização

A Google tem mudado as correções que traz ao Android e aos dispositivos que correm este sistema. Passou a tratar não apenas as falhas de segurança, mas inclui agora novidades e melhorias gerais no sistema, que se notam de imediato. Estas permitem coisas simples, mas essenciais. A mais recente garante ao Android mais bateria, sem ter de trocar de smartphone ou desligar qualquer elemento.

Mais bateria nos smartphones Android?

Um bom exemplo de como esta nova política está a melhorar a experiência é a última atualização do Google System, que traz novas versões do Google Play Services (25.13) e do Google Play Store (45.7) com várias melhorias. Como é habitual, surgem as habituais atualizações de segurança, mas também novas funcionalidades e melhorias de desempenho.

Talvez o mais interessante chegue ao Google Play Services, uma vez que melhora a duração da bateria nos smartphones Android. Na verdade, é uma mudança tão grande que todos os tipos de dispositivos notarão a melhoria, desde o Android Automotive ao Android TV e aos relógios Wear OS. Estas melhorias afetam tanto a utilização da bateria como a conectividade, e não é de admirar.

Estas duas coisas andam muitas vezes de mãos dadas, e uma ligação melhorada traduz-se frequentemente em menor consumo de bateria. Lembre-se que os Google Play Services são os serviços que vêm pré-instalados na grande maioria dos smartphones Android. Estas são partes do sistema que normalmente não estão incluídas no Android, mas são atualizadas por conta própria e servem de base para as aplicações da Google e de terceiros que utilizam a sua plataforma.

Bastou a Google lançar uma atualização

Por exemplo, esta atualização traz também uma nova funcionalidade para o Google Wallet, que permite agora adicionar apelidos aos seus cartões e passes. A Google Play Store, por sua vez, é a loja de aplicações padrão do Android e, por isso, quaisquer melhorias também afetam a grande maioria dos utilizadores. Neste caso, a grande novidade deve-se à integração da Gemini na loja.

A funcionalidade Ask Play permite-lhe fazer perguntas sobre aplicações nas suas páginas, e o modelo do Gemini pode resumir as funcionalidades da aplicação e até oferecer dicas sobre como utilizá-las. Com a atualização mais recente, também pode exibir vídeos relacionados com a aplicação para responder às perguntas dos utilizadores.

Além de tudo isto, a atualização de abril da Google System corrige ainda nada mais nada menos que 62 vulnerabilidades . Embora isto possa parecer muito, na verdade é um número relativamente normal para um sistema operativo tão difundido como o Android. É importante ter em conta que os sistemas mais populares são também alvos prioritários dos hackers, pelo que é normal que sejam encontradas mais vulnerabilidades.