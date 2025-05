Análise Xiaomi Watch S4: um relógio para os utilizadores casuais e entusiastas do desporto

A Xiaomi continua a apostar no segmento dos smartwatches e o novo “Watch S4” é mais uma proposta que promete impressionar. Com um design premium, um ecrã de alta qualidade e funcionalidades bastante completas, este relógio pretende conquistar tanto os utilizadores casuais como os entusiastas do desporto. Mas será que cumpre o prometido? Fique com a nossa análise.

Especificações Desempenho: Sistema operativo: HyperOS 2

Processador: Informação não divulgada oficialmente pela Xiaomi Dimensões e Peso: 47,3 x 47,3 x 12 mm

44,5 g (sem bracelete) Ecrã: Tipo: AMOLED

Tamanho: 1,43 polegadas

Resolução: 466 x 466 pixels (~326 ppi)

Brilho: até 1500 nits (pico) Material: Moldura em liga de alumínio com bisel em aço inoxidável Braceletes disponíveis: Preto e Prateado: Borracha

Arco iris: Borracha e Nylon Sensores: Ritmo cardíaco

SpO₂

Acelerómetro

Giroscópio

Barómetro

Sensor de luz ambiente

Bússola eletrónica

Sensor de efeito Hall Requisitos do sistema: Compatível com Android 8.0 ou superior e iOS 14.0 ou superior Resistência à água: Certificação 5ATM (até 50 metros) Conectividade: Bluetooth 5.3

NFC (disponibilidade pode variar por região) Bateria: Capacidade: 486 mAh

Carregamento: Magnético Na caixa: Relógio

Base de carregamento magnética

Manual de instruções

Design e Construção

O Xiaomi Watch S4 apresenta um design moderno com uma moldura em liga de alumínio e bisel em aço inoxidável, conferindo-lhe um aspeto premium.

O bisel é personalizável, o que permite ao utilizador adaptar o visual do relógio ao seu gosto. Com um peso de 44,5 g (sem bracelete), é bastante confortável para uso prolongado.

Ecrã e Interface

O ecrã AMOLED de 1,43 polegadas oferece cores vibrantes e excelente visibilidade mesmo sob luz solar intensa, graças ao brilho máximo de 1500 nits. A interface é fluida e intuitiva, com diversas watchfaces disponíveis para personalização.

Os diferentes bisel disponíveis também permitem personalizar não só o design, mas a própria interface do relógio, desbloqueando diferentes funcionalidades dependendo do bisel escolhido.

Áudio

O Watch S4 possui microfones duplos e altifalante integrado, permitindo atender chamadas via Bluetooth com qualidade de som nítida.

No entanto, a funcionalidade de reprodução de música e pagamentos pode variar conforme a região.

Software e funcionalidades

Equipado com o sistema operativo HyperOS 2, o Watch S4 da Xiaomi oferece uma experiência de utilização suave e eficiente. Inclui mais de 150 modos desportivos, monitorização de sono, batimentos cardíacos, sensor de SPO2 e stress, o que o torna um relógio bastante completo para amantes do desporto.

O GPS integrado permite rastreamento preciso de atividades ao ar livre.

Quanto tempo dura a bateria?

A bateria de 486 mAh proporciona até 15 dias de autonomia com uso típico. Com uso intensivo de funcionalidades como GPS e monitorização contínua, a autonomia pode reduzir para cerca de 4 a 5 dias.

Um carregamento de 1 hora chega para o relógio ficar totalmente carregado o que o torna bastante fácil de utilizar durante longos períodos de tempo.

Veredicto

O Xiaomi Watch S4 é um smartwatch que combina design sofisticado, funcionalidades avançadas de monitorização de saúde e desporto, e uma autonomia bastante impressionante. Com um preço competitivo, é uma excelente opção para quem procura um wearable completo sem comprometer o orçamento.

O Xiaomi Watch S4 encontra-se disponível por 149,99 euros.

Xiaomi Watch S4