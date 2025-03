Não podia estar melhor! Huawei vendeu 45 milhões de smartphones em 2024

Ainda que se tenha adaptado a uma nova realidade, a Huawei nunca baixou os braços e lutou para se manter no topo da indústria. Teve de se reinventar e criar novas propostas para colmatar tudo que lhe tinha sido negado. A prova do seu sucesso vem agora, ao saber-se que a Huawei vendeu 45 milhões de smartphones em 2024.

Após anos de tempos difíceis sob sanções dos EUA, a Huawei vendeu 45 milhões de smartphones em 2024, alcançando receitas recorde. Os resultados financeiros anuais da empresa serão anunciados em breve, e a sua receita em 2024 deverá ser de uns impressionantes 860 mil milhões de yuans (cerca de 109 mil milhões de euros).

Em 2020 a Huawei enfrentou uma crise grave quando os EUA restringiram o acesso à tecnologia avançada e aos chips habilitados para 5G. Na altura os funcionários da empresa descreverem a situação como uma "luta pela sobrevivência". No entanto, a Huawei conseguiu ultrapassar este período difícil concentrando-se em novas áreas, como o software, a produção de chips e as tecnologias de condução inteligente.

Nos últimos anos, a Huawei encontrou novas fontes de receita ao trabalhar mais de perto com empresas apoiadas pelo Estado para combater as sanções dos EUA. O fundador da empresa, Ren Zhengfei, disse numa reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, em maio, que as preocupações do país com os chips e o software nacional diminuíram.

Embora não tenha sido feita nenhuma declaração detalhada sobre as fontes de receita da Huawei, também foi confirmado que houve um crescimento na divisão de eletrónica de consumo e uma rápida expansão no setor automóvel. Os relatórios afirmam que a empresa colocou no mercado mais de 45 milhões de smartphones em 2024. Isso indica um aumento de pelo menos 25% em relação ao ano anterior.

Após as restrições impostas pelos EUA, a Huawei entrou em novas áreas de negócio, como a construção de infraestruturas 5G e o fornecimento de sistemas de armazenamento de energia para data centers. Desenvolveu também o seu próprio sistema operativo, o HarmonyOS, após perder o acesso ao sistema operativo Android da Google e ao software da Oracle.

Após a restrição de acesso à tecnologia de semicondutores, a Huawei concebeu os seus próprios chips de alta tecnologia para competir com a Nvidia em hardware de IA. Na indústria automóvel, tornou-se líder em tecnologias de condução autónoma.