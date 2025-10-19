Tor Browser diz não à IA e remove-a do browser pela privacidade

A Internet está já rendida à IA e ao que esta pode trazer. Claro que se as melhorias e os extras são excelentes, mas poucos se preocupam com as questões de privacidade. Com um foco neste ponto, a equipa do Projecto Tor tomou uma decisão importante. O Tor Browser vai deixar de fora do Tor Browser a IA, tudo em nome da privacidade.

Tor Browser diz não à IA

O Projecto Tor lançou recentemente o Tor Browser 15.0a4 com a habitual coleção de correções de bugs e melhorias. A maior mudança é a remoção dos novos componentes de IA e aprendizagem automática do Firefox. Isto porque, o Tor Browser é uma versão modificada do Firefox.

É interessante porque, enquanto grandes empresas, como a Microsoft e a Google, estão ocupadas a adicionar recursos de IA aos seus browsers, os programadores do Tor trabalham ativamente para os remover. Um colaborador do Projeto Tor (@henry) observou que a equipa não auditou o código. Assim, não pode auditar realisticamente o comportamento de “caixa negra” treinado destes modelos de aprendizagem.

Reconheceram que alguns utilizadores podem “querer aceitar o risco de uma caixa negra local da Mozilla” para determinadas características, mas o projeto opta pela eliminação primeiro. Os componentes que foram removidos incluem a barra lateral do chatbot de IA, que a Mozilla lançou em março, e a funcionalidade de pré-visualização de links de maio, que resume as páginas.

Remove-a do Firefox pela privacidade

Para além da remoção das funcionalidades de ML, o Tor Browser 15.0.a4 remove várias marcas relacionadas com o Mozilla/Firefox, como os gráficos “fofos” do Firefox. Há ainda a página inicial do Firefox e a nova barra lateral de histórico. Por falar na barra lateral do histórico, esta foi substituída pelo antigo painel de histórico do Tor Browser 14.5, ao qual se pode aceder com o atalho Ctrl+H.

Outras pequenas alterações incluem uma melhor renderização de emojis no Linux graças à fonte Noto Color Emoji, agora incluída. Há ainda uma nova fonte Jigmo que os programadores do Tor acreditam que resulta numa melhor renderização para glifos em chinês, japonês e coreano (CJK), e um melhor suporte do tema escuro para componentes de UI específicos do Tor Browser.

O Tor Browser já não ocultará o protocolo (como http ou https) do URL na barra de endereços no desktop, mas permanecerá oculto no Android. A lista completa das novidades desta versão do Tor Browser pode ser lida aqui.