Xiaomi SU7 Ultra enfrentou um gigante! Quem será que ganhou?

Em menos de dois anos, a Xiaomi não só conquistou um nicho no competitivo setor automóvel com o Xiaomi SU7, como se tornou uma referência até para fabricantes já consagrados. Estes enfrentam uma concorrência forte, mas parecem estar à altura. A prova disso vem agora com um embate do Xiaomi SU7 Ultra contra um modelo único no universo automóvel.

Quem será que ganhou? Xiaomi SU7 Ultra ou Ferrari SF90 XX

O sucesso dos carros da Xiaomi faz todo o sentido quando comparado com a concorrência. Mas o que não se esperava o resultado do teste publicado pelo canal carwow. Ao lado do Xiaomi SU7 Ultra estava o Ferrari SF90 XX, um dos supercarros mais potentes e brutais da história da marca. Seria compreensível se o carro da Xiaomi tivesse perdido esta competição. Afinal, são dois tipos de carros completamente diferentes.

No entanto, o Xiaomi SU7 Ultra esmagou impiedosamente a Ferrari. Nos 400 metros, o Xiaomi parou o cronómetro nos 9,3 segundos, deixando para trás a Ferrari, que completou a prova em 10,2 segundos, quase um segundo atrás. Embora um segundo possa parecer pouco, neste contexto é uma diferença enorme, equivalente a vários comprimentos de carro.

É uma derrota ainda mais dolorosa para a Ferrari quando comparamos o seu preço de 773.000 euros com as 65.000 euros que o carro chinês custa. À meia milha, a história repetiu-se, com o Xiaomi SU7 Ultra a percorrer a distância em 14,5 segundos, contra 15,7 segundos do Ferrari.

Embate entre o futuro e um modelo automóvel único

É um resultado que tem uma explicação. Estes carros são mais parecidos do que parecem, com o Xiaomi a ganhar em termos de potência bruta. Ostenta 1.548 cavalos de potência em comparação com os 1.030 cavalos do Ferrari, que vêm de um motor V8 biturbo combinado com três motores elétricos. O carro de Maranello tem a vantagem do seu peso de 1.600 kg em comparação com os 2.360 kg do Xiaomi, bem como a aerodinâmica.

Apesar da tração integral do Ferrari, graças aos seus motores elétricos, teve dificuldades em entregar toda a potência às rodas. Já o Xiaomi conseguiu distribuir o binário entre os eixos de forma muito mais eficiente. Ironicamente, isto é exatamente o oposto do que aconteceu num teste semelhante entre o SU7 Ultra e o Tesla Model S Plaid. N nessa ocasião, o controlo de partida da Xiaomi deixou a desejar.

No entanto, um dos pontos fortes da Xiaomi Auto reside nas suas atualizações de software, lançadas regularmente e instaladas automaticamente para melhorar aspetos da condução ou corrigir bugs. Embora a Xiaomi não o tenha confirmado, não seria surpreendente se tivessem melhorado o controlo de arranque desde o teste com a Tesla, o que nos leva a questionar se o resultado seria o mesmo agora.