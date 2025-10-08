PplWare Mobile

Depois de mortes dentro de Teslas, é hora de repensar os puxadores das portas dos carros

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Analista says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:13

    Isso já foi pensado nos frigoríficos, antigamente morriam lá dentro, descobriram que era só tirar a tranca e meter portas com ventosas. E pronto, funcionou. Tbm há frixogirificos sem puxador… que importa é a tranca. Que é o que deixa trancado. Criem um mecânismo de abertura mecânica, e pronto…

    Responder
  2. TugAzeiteiro says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:14

    Como criar um problema que até então não existia… O mesmo se está a passar com a manete dos piscas! Não reinventem a roda… é simples!

    Responder
  3. André R. says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:26

    Porque não manter simples, o que sempre foi simples? É a desculpa de que os ursos nos EUA sabem onde se abrem as portas dos carros, e agora todos copiam?
    Qualquer dia, ao entrar no carro temos uma hospedeira de bordo a informar com sinais visuais e demonstrações, antes de cada viagem, de como abrir uma porta em caso de acidente…
    A abertura de uma porta nestes casos tem de ser simplesmente natural…

    Responder
  4. Toni da Adega says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:26

    Da mesma forma que o airbag dispara, em caso de acidente as portas deveriam abrir automaticamente.

    Responder
  5. Morty says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:35

    ja dizia o outro sobre estes novos carros, “This thing is addressing problems that don’t exist. It’s solutionism at its worst. We are dumbing down machines that are inherently superior. “

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4