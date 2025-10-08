Depois de mortes dentro de Teslas, é hora de repensar os puxadores das portas dos carros
Os puxadores das portas dos automóveis têm sido um tema quente no seio da indústria automóvel, particularmente devido a mortes atribuídas ao design dos modelos nesta matéria. Perante os vários incidentes conhecidos, parece ser o momento de repensá-los.
Com os puxadores das portas dos carros a fazerem parte de um design que se quer moderno, cresce uma preocupação de que alguns possam não ser suficientemente intuitivos, em especial quando precisam de ser usados em emergências.
Por ser um dos principais players da indústria automóvel, mas por serem, também, os seus carros a estar na origem de alguns incidentes, o debate tem girado, maioritariamente, em torno da Tesla.
De facto, Franz von Holzhausen, designer-chefe da empresa liderada por Elon Musk, já confirmou que a sua equipa está a trabalhar em novos puxadores, procurando que sejam mais fáceis de usar numa "situação de pânico".
Será o fim dos puxadores embutidos?
Entretanto, a Rivian estará, também, a repensar os puxadores das portas dos seus carros, após "funcionários e clientes [terem levantado] preocupações", segundo a Bloomberg.
Como parte da reformulação, a empresa automóvel poderia colocar um sistema de abertura/ desbloqueio manual mais próximo dos sistemas de abertura elétrica das portas, na parte traseira do R2. Além disso, seriam "claramente visíveis".
A avançar, esta será uma alteração significativa, uma vez que o R2 utiliza, alegadamente, uma configuração semelhante à do R1 e do Model Y: exige que os passageiros "removam um painel sem identificação e puxem um cabo de desbloqueio".
Quando questionada sobre o tema, a Rivian disse, ao mesmo órgão de comunicação, que "a segurança está no centro de tudo o que fazemos, e o R2 não é diferente".
A par disso, a empresa automóvel acrescentou que o próximo crossover elétrico "irá cumprir ou exceder todas as Normas Federais de Segurança Automóvel, incluindo a saída de passageiros de todas as portas em caso de acidente ou emergência".
Será esta mudança de design dos puxadores das portas uma tendência que está apenas a começar?
Isso já foi pensado nos frigoríficos, antigamente morriam lá dentro, descobriram que era só tirar a tranca e meter portas com ventosas. E pronto, funcionou. Tbm há frixogirificos sem puxador… que importa é a tranca. Que é o que deixa trancado. Criem um mecânismo de abertura mecânica, e pronto…
Como criar um problema que até então não existia… O mesmo se está a passar com a manete dos piscas! Não reinventem a roda… é simples!
Porque não manter simples, o que sempre foi simples? É a desculpa de que os ursos nos EUA sabem onde se abrem as portas dos carros, e agora todos copiam?
Qualquer dia, ao entrar no carro temos uma hospedeira de bordo a informar com sinais visuais e demonstrações, antes de cada viagem, de como abrir uma porta em caso de acidente…
A abertura de uma porta nestes casos tem de ser simplesmente natural…
Da mesma forma que o airbag dispara, em caso de acidente as portas deveriam abrir automaticamente.
ja dizia o outro sobre estes novos carros, “This thing is addressing problems that don’t exist. It’s solutionism at its worst. We are dumbing down machines that are inherently superior. “