Depois de mortes dentro de Teslas, é hora de repensar os puxadores das portas dos carros

Os puxadores das portas dos automóveis têm sido um tema quente no seio da indústria automóvel, particularmente devido a mortes atribuídas ao design dos modelos nesta matéria. Perante os vários incidentes conhecidos, parece ser o momento de repensá-los.

Com os puxadores das portas dos carros a fazerem parte de um design que se quer moderno, cresce uma preocupação de que alguns possam não ser suficientemente intuitivos, em especial quando precisam de ser usados em emergências.

Por ser um dos principais players da indústria automóvel, mas por serem, também, os seus carros a estar na origem de alguns incidentes, o debate tem girado, maioritariamente, em torno da Tesla.

De facto, Franz von Holzhausen, designer-chefe da empresa liderada por Elon Musk, já confirmou que a sua equipa está a trabalhar em novos puxadores, procurando que sejam mais fáceis de usar numa "situação de pânico".

Será o fim dos puxadores embutidos?

Entretanto, a Rivian estará, também, a repensar os puxadores das portas dos seus carros, após "funcionários e clientes [terem levantado] preocupações", segundo a Bloomberg.

Como parte da reformulação, a empresa automóvel poderia colocar um sistema de abertura/ desbloqueio manual mais próximo dos sistemas de abertura elétrica das portas, na parte traseira do R2. Além disso, seriam "claramente visíveis".

A avançar, esta será uma alteração significativa, uma vez que o R2 utiliza, alegadamente, uma configuração semelhante à do R1 e do Model Y: exige que os passageiros "removam um painel sem identificação e puxem um cabo de desbloqueio".

Quando questionada sobre o tema, a Rivian disse, ao mesmo órgão de comunicação, que "a segurança está no centro de tudo o que fazemos, e o R2 não é diferente".

A par disso, a empresa automóvel acrescentou que o próximo crossover elétrico "irá cumprir ou exceder todas as Normas Federais de Segurança Automóvel, incluindo a saída de passageiros de todas as portas em caso de acidente ou emergência".

Será esta mudança de design dos puxadores das portas uma tendência que está apenas a começar?

