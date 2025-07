tvOS 26 adiciona uma novidade que torna as colunas de som AirPlay melhores do que nunca

Com a chegada do tvOS 26, a Apple volta a apostar na simplicidade e integração do ecossistema doméstico. A nova atualização para o Apple TV 4K e Apple TV HD introduz melhorias visuais e funcionais, mas é na gestão do som que traz uma mudança verdadeiramente prática: a possibilidade de definir colunas AirPlay como saídas de áudio permanentes. Uma pequena alteração com grande impacto para quem procura uma solução de entretenimento sem fios e contínua.

A Apple está a preparar uma atualização significativa para os utilizadores do Apple TV 4K e Apple TV HD: o tvOS 26.

Esta versão não só traz um novo design “Liquid Glass”, novos protetores de ecrã e melhorias no FaceTime, como introduz uma funcionalidade que poderá transformar o modo como utilizamos colunas sem fios em casa.

Colunas AirPlay passam a ser saídas de áudio permanentes

Até agora, apenas os modelos HomePod e HomePod mini podiam ser definidos como saídas de áudio permanentes no Apple TV. Qualquer outra coluna com AirPlay só podia ser utilizada temporariamente, a ligação era frequentemente perdida entre utilizações, exigindo reconexão manual sempre que se ligava o Apple TV.

Com o tvOS 26, isso muda radicalmente. Agora é possível definir qualquer coluna compatível com AirPlay como saída de áudio permanente.

Esta definição é feita diretamente na aplicação de Definições, e permanece ativa de forma contínua, mesmo após reinícios ou desligamentos do sistema.

Um passo em frente na adoção de sistemas sem fios

Esta novidade pode incentivar uma adoção mais alargada de sistemas de som doméstico totalmente sem fios. Ao eliminar a necessidade de cabos e a frustração das ligações instáveis, a Apple aproxima-se ainda mais de uma experiência audiovisual integrada, simples e eficiente.

Para quem está a considerar investir em colunas domésticas em 2025, esta nova funcionalidade torna os modelos AirPlay ainda mais apelativos.