Google deixará esconder resultados de pesquisa patrocinados, mas com uma condição

A Google acaba de anunciar uma reformulação na forma como os seus resultados de pesquisa são apresentados. Em breve, tanto em dispositivos móveis como em computadores, deixará esconder resultados patrocinados. Há, no entanto, uma condição que terá de ser cumprida por todos.

Google deixará esconder pesquisa patrocinada

Os resultados de pesquisa do Google estão prestes a sofrer uma pequena revolução. A gigante de Mountain View, quer melhorar a navegação nos seus resultados de pesquisa. Para isso, acaba de anunciar a implementação de um novo sistema para controlar a apresentação de anúncios.

A Google está ciente de que os primeiros resultados exibidos no topo dos seus resultados de pesquisa podem prejudicar a experiência de navegação no seu motor de busca. Para evitar isto, irá atualizar a forma como exibe anúncios nos seus resultados de pesquisa.

Para tal, a empresa planeia agrupar todos os anúncios de texto sob um único rótulo, “Resultados Patrocinados”. Este será maior e, portanto, mais visível à medida que percorre os resultados na página. Esta solução visa permitir separar (e identificar) melhor os resultados patrocinados daqueles que não o são.

Uma condição que todos têm de cumprir em breve

Mas a verdadeira novidade é que a Google vai adicionar um botão para reduzir a exibição destes anúncios. Os utilizadores vão poder optar por “ocultar resultados patrocinados” nos resultados de pesquisa com apenas um clique após os visualizar.

É aqui que reside a condição da Google para esta possibilidade. Os utilizadores vão ter de visualizar estes anúncios antes de os poderem esconder. Este é um sistema que a Google também planeia aplicar a outros elementos publicitários exibidos nos seus resultados, especialmente aqueles relacionados com os anúncios de compras.

A gigante de Mountain View especifica que esta nova visualização será lançado globalmente no seu blog. E a boa notícia é que será possível ocultar resultados patrocinados nos resultados de pesquisa tanto em dispositivos móveis como em computadores.