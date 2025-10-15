PplWare Mobile

Google deixará esconder resultados de pesquisa patrocinados, mas com uma condição

· Google/YouTube 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Eduardo says:
    15 de Outubro de 2025 às 11:25

    Bom bom era a Google apertar na revisão desses anúncios. Muitos são phishing com links parecidos ao que queremos e sem nos apercebermos, estamos a cair no bait porque confia-se demais na Google e na sua (falta de) proteção.

    Responder
  2. Inculto says:
    15 de Outubro de 2025 às 12:11

    A única coisa que a Google tem de jeito, é os dados que coletou durante anos e anos… Em minha casa não há essa empresa comi motor de busca… É tão bom não ter publicidade e de graça… “Brave” para YouTube, ou o ” Browser( com sinal de proibido) e Duck Duck go para não dar lixo no permitir rastreios das aplicações

    Responder
  3. says:
    15 de Outubro de 2025 às 12:38

    Meh. Uma pessoa já tão habituada a ignorar os anúncios e links patrocionados que parece mais engodo para forçar o utilizador a ver para depois “esconder”.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

  • Sim (56%)
  • Não (44%)

Total Votos: 1.072

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube