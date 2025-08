Google trata falha de segurança no Chrome! Palavras-passe só com verificação biométrica

Algo a que a Google nos habituou é que a segurança está sempre presente no Chrome. A gigante das pesquisas quer que o seu browser seja o padrão na Internet e por isso empenha-se de forma única neste campo. Assim, a próxima novidade será aqui e resolve uma falha de segurança no que toca ao preenchimento automático das palavras-passe neste browser.

Google trata falha de segurança no Chrome

A Google está perto de fechar uma falha crítica de segurança no Chrome para Android. Falamos do preenchimento automático de palavras-passe exigirá que em breve impressão digital, rosto ou outro método biométrico. Assim, a segurança volta a estar presente neste elemento, que fica muito mais protegido, de forma natural.

O Chrome para Android irá incorporar uma camada adicional de segurança. Falamos da verificação biométrica antes do preenchimento automático de palavras-passe. Para perceber isto, convém esclarecer que o gestor de palavras-passe da Google permite atualmente ativar a opção "Autenticar com biometria antes de preencher palavras-passe" nas definições do sistema.

Esta é uma medida de segurança que funciona com aplicações, mas não se aplica ao browser Chrome , que utiliza o preenchimento automático por defeito. Mas, como descobriram , uma nova configuração apareceu na aplicação Google Password Manager chamada “Verificar se é você para preencher automaticamente as palavras-passe”.

Palavras-passe só com verificação biométrica

“Para maior proteção, utilize sempre a sua impressão digital, rosto ou outro bloqueio de ecrã ao iniciar sessão com preenchimento automático.” Isto significa que o Chrome para Android exigirá em breve a autenticação do utilizador antes de preencher automaticamente os dados de início de sessão.

Embora ainda não seja claro se o Chrome terá uma opção dedicada para esta configuração ou se a funcionalidade estará disponível universalmente no gestor de palavras-passe, tudo indica que esta funcionalidade será implementada amplamente em versões futuras.

Isto junta-se a outras características de segurança recentes, como a integração do sistema Identity Check. Esta força a autenticação biométrica quando o dispositivo está em locais não fidedignos e assim garante a segurança necessária a todos os utilizadores deste browser da Google.