China assegura 38% das vendas globais de automóveis

Temos acompanhado o crescimento da China em várias frentes e, agora, sabe-se que dos 79,25 milhões de automóveis vendidos em todo o mundo nos primeiros 10 meses de 2025, 27,65 milhões correspondem ao país asiático.

De acordo com Cui Dongshu, secretário-geral da China Passenger Car Association, em outubro de 2025, a quota da China nas vendas mundiais atingiu 38%, com cerca de 3,3 milhões de carros matriculados apenas nesse mês, enquanto as vendas globais atingiram 8,64 milhões de unidades, registando um aumento de 4% em relação ao mesmo mês de 2024.

Citando o Motor1, o mercado mundial totalizou 79,25 milhões de veículos vendidos, nos primeiros 10 meses do ano, com a China a reunir 27,65 milhões, o equivalente a 34,9% do total e um aumento de 12% relativamente ao ano anterior.

Nos mesmos 10 meses, os Estados Unidos venderam 13,88 milhões de carros, a Índia 4,56 milhões, o Japão 3,86 milhões e a Alemanha 2,61 milhões.

China em crescimento

Para o secretário-geral, a China não é apenas grande, é o mercado mais dinâmico e de crescimento mais rápido do mundo. Enquanto a Rússia e o México registam vendas em queda ou desaceleração, os mercados sul-americanos mantêm-se firmes, mas continuam secundários relativamente à supremacia asiática.

Além disso, há três marcas chinesas entre as dez maiores do mundo: a BYD mantém-se em 6.º lugar, a Geely em 8.º e a Chery em 10.º, enquanto muitas marcas internacionais registam consecutivas quedas nas vendas, em parte devido à transição para a eletrificação.

Relativamente aos carros elétricos, a associação chinesa diz que as vendas de veículos de novas energias (em inglês, NEV), em outubro, atingiram 1,715 milhões de unidades, num crescimento de 20% em relação ao ano anterior, representando mais da metade do mercado chinês, 51,6% das vendas totais.