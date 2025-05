Partilhar uma conta do Max? Em breve tudo vai mudar neste serviço

As principais plataformas de streaming estão a reprimir a partilha de contas para aumentar o número de subscritores e o Max é o próximo. O serviço de streaming avalia esta possibilidade há mais de um ano e revelou que começará a aplicar as suas regras em breve.

Numa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre, a empresa disse que vai começar com pequenos incentivos. Querem para encorajar os utilizadores a configurar os seus novos perfis "Extra Member Add-On". Atualmente utiliza "mensagens muito suaves" sobre a partilha de palavras-passe, mas "isto começará a tornar-se mais firme e visível para os subscritores nos próximos meses".

Acreditam que isso vai aumentar e tornar-se uma iniciativa em 12 a 18 meses, à medida que for implementada em mais grupos de subscritores EUA. Será globalizado no final do ano e em 2026. Isso, juntamente com mensagens mais assertivas sobre a partilha de palavras-passe.

O Max lançou o seu complemento para membros extra no mês passado, permitindo-lhe incluir uma conta extra com alguém de fora da sua casa por mais 7,99 dólares por mês. Pode separar perfis de utilizadores existentes. Pode ter um complemento por conta, e essa pessoa pode viver em qualquer morada, mesmo após a repressão das palavras-passe entrar em vigor.

Os termos de serviço do Max dão uma ideia de como a empresa pode aplicar esta alteração. O Max diz que a sua empresa-mãe reserva-se o direito de utilizar informações sobre endereços IP, IDs de dispositivos e atividades do utilizador para determinar se um utilizador vive realmente no endereço designado.

A Netflix utiliza um sistema semelhante para monitorizar a partilha de palavras-passe, exigindo que os dispositivos se liguem à rede doméstica uma vez a cada 31 dias. O WBD partilhou anteriormente que iniciará a sua repressão das passwords em 2024, mas parece que estava apenas a preparar o terreno para o seu lançamento aquecer em 2025.

Este é um passo importante e que coloca o Max num patamar de igualdade para a concorrência. A partilha das passwords parece ser algo já comum e que os serviços de streaming seguiram, aumentando assim o número de utilizadores.