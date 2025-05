Beber vinho branco pode reduzir o risco de paragem cardíaca, diz estudo

De acordo com um novo estudo, beber vinho branco e champanhe e comer mais fruta pode reduzir o risco de paragem cardíaca súbita. Mais uma vez, especialistas sugerem que milhares de paragens cardíacas poderiam ser evitadas através da resolução de problemas de saúde e melhoria do estilo de vida.

Uma paragem cardíaca - em que o coração deixa subitamente de bater - é uma emergência médica, normalmente imprevisível. As pessoas têm um colapso súbito, ficam inconscientes e não respiram ou não respiram normalmente. Sem tratamento imediato, pode resultar em morte.

Um estudo, publicado no Canadian Journal of Cardiology, identificou 56 fatores de risco associados à paragem cardíaca súbita e concluiu que até 63% dos casos poderiam ser evitados.

Esses fatores de risco incluíram questões relacionadas com o estilo de vida, o estatuto socioeconómico e o ambiente local, como a exposição à poluição atmosférica.

O estudo analisou 502.094 pessoas de meia-idade a idosas incluídas no Biobanco de dados do Reino Unido. Destas, 3147 sofreram uma paragem cardíaca súbita durante um período de acompanhamento típico de 13,8 anos.

Como era de esperar, os estilos de vida são responsáveis pela maior parte do impacto. As campanhas de sensibilização do público devem ser incentivadas para promover intervenções no estilo de vida.

Escreveram os investigadores, citados pela britânica Sky News.

Quando se analisam os 56 fatores de risco, os investigadores concluíram que entre 40% e 63% dos casos de paragem cardíaca súbita podem ser evitados.

Estilo de vida mostra-se, mais uma vez, importante

No que se refere aos fatores relacionados com o estilo de vida, o estudo concluiu que um maior consumo de champanhe e/ ou vinho branco e a ingestão de fruta protegiam contra a paragem cardíaca.

Por sua vez, os sentimentos de "fadiga", os índices de massa corporal (IMC) e de massa gorda do braço elevados, a hipertensão arterial e um nível de escolaridade mais baixo aumentavam o risco.

Segundo Huihuan Luo, investigador principal, da Universidade de Fudan, em Xangai, na China, "o estudo encontrou associações significativas entre vários fatores modificáveis e a paragem cardíaca súbita, sendo as mudanças no estilo de vida as que têm maior impacto na prevenção de casos".

Num editorial de divulgação, Nicholas Grubic, da Universidade de Toronto, e Dakota Gustafson, da Queen's University, em Ontário, acrescentaram que "uma das conclusões mais intrigantes do estudo é o efeito cardioprotetor associado ao consumo de champanhe e de vinho branco, pondo em causa as hipóteses há muito defendidas sobre a especificidade das propriedades cardioprotetoras do vinho tinto".

Além disso, ainda que a "a investigação sobre os mecanismos subjacentes [permaneça] pouco clara [...] estes resultados reforçam a ideia de que os benefícios do consumo moderado de álcool podem ser mais complexos do que se supunha anteriormente".