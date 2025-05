AnduinOS: afinal este Linux é mantido por funcionário da Microsoft

O AnduinOS está a ganhar muito destaque no universo Linux. Este parece ser um substituto natural do Windows 10, ainda mais agora que este vai desaparecer. A grande novidade é que foi revelado que quem mantém este projeto é um funcionário da Microsoft.

O engenheiro da Microsoft revelou que o projeto era principalmente um projeto pessoal. Resultou do seu desejo de criar uma distribuição Linux confortável, baseada no Ubuntu, com modificações mínimas fora da interface do utilizador alterada. Como engenheiro de software Microsoft, Anduin Xue diz que está financeiramente estável e não vê necessidade de comercializar o AnduinOS.

Nas suas declarações justificou que não aceita donativos, mas que há questões sobre como obtém lucro e se pretende comercializar o AnduinOS. Não considerou estas questões a fundo. Não é o seu trabalho principal e não pretende depender dele para viver.

Todos os meses, dedica apenas algumas horas à sua manutenção. Talvez, no futuro, considere fornecer soluções empresariais baseadas no AnduinOS, mas não abdicará da sua simplicidade original. Sempre foi uma questão de proporcionar um Ubuntu com um tema confortável.

No lançamento do AnduinOS 1.3 muitos salientaram que a distribuição é da China. Para alguns, isto levantará problemas, mas Anduin Xue também abordou isto na sua publicação, dizendo que o código-fonte está disponível ao público. Por essa razão, disse que equipar o sistema operativo com backdoors para o governo chinês seria “irracional e facilmente exposto”.

Para aqueles que estão preocupados que a distribuição possa ser abandonada, Anduin Xue disse que pretende continuar a apoiá-la e pode até mantê-la a tempo inteiro se surgir patrocínio ou cooperação empresarial.

Em outubro, a Microsoft tem planos para terminar o suporte ao Windows 10, e muitos computadores serão atualizar para o Windows 11. Perante isto, o Linux é uma boa opção para manter os computadores a funcionar e, quem pretende algo semelhante ao Windows, tem no AnduinOS uma boa opção.