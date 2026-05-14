Aprovado Plano Nacional de Nuvem Soberana! O que é?

O Conselho de Ministros aprovou o novo Plano Nacional de Nuvem Soberana, uma iniciativa estratégica que promete modernizar a infraestrutura digital do Estado português, reforçando simultaneamente a segurança, a resiliência e a soberania tecnológica nacional.

A Nuvem Soberana (ou Sovereign Cloud) é uma infraestrutura de computação em nuvem concebida para garantir que os dados, serviços digitais e sistemas críticos de um país ou organização permanecem sob controlo nacional ou regional, respeitando regras locais de segurança, privacidade e soberania digital.

A medida surge como um passo decisivo para acelerar a transformação digital da Administração Pública, criando uma infraestrutura comum capaz de alojar, processar e proteger dados críticos do Estado de forma mais eficiente e segura.

Portugal aposta na soberania digital

Com este plano, Portugal pretende reduzir a dependência de fornecedores externos e garantir maior controlo sobre sistemas, plataformas e informação sensível da Administração Pública.

A criação de uma nuvem soberana permitirá:

Reforçar a proteção de dados estratégicos e serviços públicos;

Garantir maior resiliência perante ciberameaças e falhas externas;

Melhorar a interoperabilidade entre organismos do Estado;

Reduzir custos através de uma infraestrutura tecnológica partilhada;

Promover uma gestão mais eficiente e centralizada dos recursos digitais.

Num contexto em que a cibersegurança e a autonomia tecnológica ganham cada vez mais relevância, esta decisão posiciona Portugal numa trajetória alinhada com outras estratégias europeias focadas na soberania digital.