Carros da Polícia de Aveiro destruídos num incêndio, que terá começado num elétrico

Um incêndio, que terá começado num veículo elétrico, danificou várias viaturas da Polícia Municipal de Aveiro, no domingo de manhã.

Conforme avançado pela imprensa nacional, às 10h30 de domingo, foi dado um alerta relativo a um incêndio numa garagem do Parque de Feiras e Exposições, onde está sediada a Polícia Municipal de Aveiro.

Segundo fonte oficial da Câmara, citada pela imprensa local, o incêndio, que mobilizou meios dos Bombeiros Novos de Aveiro e da PSP, terá começado numa viatura elétrica, que ficou "completamente consumida pelas chamas".

A partir daí, o fogo ter-se-á alastrado e "danificado com gravidade" mais duas viaturas. Outras duas terão sofrido danos menores ainda por avaliar.

Com a participação aos seguros, a Câmara aguarda a peritagem, bem como a informação relativa à dimensão dos prejuízos. Entretanto, o presidente da Câmara, Ribau Esteves, informou que a autarquia vai tratar de adquirir outras viaturas, "sejam alugadas ou novas, o mais rapidamente possível"

A Polícia Municipal é muito importante e o recurso automóvel é necessário para o seu trabalho.

A garagem onde ocorreu o incêndio terá sido fechada por questões de segurança enquanto o fogo era combatido e se procedia à ventilação dos fumos. Não parece, contudo, ter sofrido danos estruturais.

Conforme a fonte oficial da Câmara, o normal funcionamento da Feira de Março, que está a decorrer no Parque de Feiras e Exposições, em Aveiro, não será afetado.

Por via de uma publicação no Facebook, o Sindicato Nacional das Polícias Municipais manifestou a sua solidariedade para com os agentes da Polícia Municipal e o Município de Aveiro.