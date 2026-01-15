Presidenciais 2026: vai votar? Não se esqueça de levar o telemóvel

É já no próximo domingo que decorrem em Portugal as eleições para escolher o Presidente da República. Este ano não se esqueça de levar o telemóvel para simplificar. saiba porquê.

App gov.pt tem o CC, que tem o mesmo valor legal que o físico

Nas próximas eleições, pode apresentar o seu Cartão de Cidadão digital diretamente na aplicação gov.​​​pt perante a mesa de voto. Os documentos digitais na app têm o mesmo valor legal que os documentos físicos em território nacional.

O Cartão de Cidadão é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.

A app id.gov.pt é uma aplicação da Administração Pública que lhe permite guardar e consultar os seus cartões de forma digital. Com esta app oficial pode ter disponível o seu CC, a carta de condução, o cartão da ADSE e recentemente esta app passou a permitir ter o cartão de antigo combatente.

Para garantir que o processo é simples e rápido:

Confirme que tem a app gov.​​pt instalada, atualizada e a sua Chave Móvel Digital ativa;

Abra a app com ligação à internet, pelo menos uma vez nos 7 dias anteriores, para assegurar que os dados estão atualizados;

No momento de votar, mostre o ecrã com o seu documento de identificação digital (CC)

É rápido, seguro e tem o mesmo valor legal que o cartão físico.

Se ainda não tem a aplicação gov.​pt, descarregue-a em: https://id.gov.pt

Além desta app, a ARTE disponibiliza outras apps bastante interessantes como a app MyADSE, MySNS, Autenticação Gov, entre outras.