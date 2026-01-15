Presidenciais 2026: vai votar? Não se esqueça de levar o telemóvel
É já no próximo domingo que decorrem em Portugal as eleições para escolher o Presidente da República. Este ano não se esqueça de levar o telemóvel para simplificar. saiba porquê.
App gov.pt tem o CC, que tem o mesmo valor legal que o físico
Nas próximas eleições, pode apresentar o seu Cartão de Cidadão digital diretamente na aplicação gov.pt perante a mesa de voto. Os documentos digitais na app têm o mesmo valor legal que os documentos físicos em território nacional.
O Cartão de Cidadão é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.
A app id.gov.pt é uma aplicação da Administração Pública que lhe permite guardar e consultar os seus cartões de forma digital. Com esta app oficial pode ter disponível o seu CC, a carta de condução, o cartão da ADSE e recentemente esta app passou a permitir ter o cartão de antigo combatente.
Para garantir que o processo é simples e rápido:
- Confirme que tem a app gov.pt instalada, atualizada e a sua Chave Móvel Digital ativa;
- Abra a app com ligação à internet, pelo menos uma vez nos 7 dias anteriores, para assegurar que os dados estão atualizados;
- No momento de votar, mostre o ecrã com o seu documento de identificação digital (CC)
É rápido, seguro e tem o mesmo valor legal que o cartão físico.
Se ainda não tem a aplicação gov.pt, descarregue-a em: https://id.gov.pt
Além desta app, a ARTE disponibiliza outras apps bastante interessantes como a app MyADSE, MySNS, Autenticação Gov, entre outras.
Uma pergunta: Se me identificar com a app, o smartphone fica “retido” enquanto me dirijo e regresso à cabine de voto?
Sería interessante, pois assim acabavam-se com as publicações dos boletins de voto nas redes sociais.
És um bocado limitado nao és ?
E se tiveres 2 telemoveis ou 20 ?
Vale mais levar, o cartão físico… 99% dos jovens, nas mesas, nem sabem, o alfabeto, que demoram 5 minutos, a encontrar o nome do eleitor, para dizer, ao outro escrutinador, que está 7 páginas, depois, de onde está a procurar, pois o I não fica depois do J.