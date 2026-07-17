Netflix afirma que já utilizou Inteligência Artificial em 300 produções este ano
A Netflix revelou que a inteligência artificial (IA) generativa já faz parte ativa do seu processo de criação, tendo sido aplicada em cerca de 300 de produções durante este ano.
A expansão silenciosa da tecnologia na pós-produção
A Netflix, empresa de streaming, detalhou na sua última carta aos acionistas que as ferramentas de IA generativa foram integradas em aproximadamente 300 produções.
A maior parte deste trabalho ocorreu na fase de pós-produção, onde a tecnologia otimiza processos que antes exigiam muito mais tempo.
Projetos como "Glory", "Brasil 70 - A Saga do Tri" e "The American Experiment" são exemplos claros de produções que beneficiaram desta inovação para gerar sequências visuais altamente complexas.
Equilíbrio entre eficiência e o toque humano nas produções da Netflix
Embora a IA consiga acelerar imenso a criação de conteúdos em comparação com os métodos tradicionais, a plataforma reconhece que o fator humano continua a ser indispensável.
A intervenção de artistas de efeitos visuais e animadores garante que os resultados finais se integrem perfeitamente na narrativa.
O objetivo da empresa passa por utilizar estes mecanismos para obter maior qualidade a custos reduzidos, sem descurar a importância das equipas criativas no processo.
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