Avião da TAP esteve a 30 segundos de se despenhar perto de Praga

Um avião da TAP esteve a poucos segundos de um possível acidente durante a aproximação ao aeroporto de Praga, na Chéquia. O incidente ocorreu em janeiro, mas só foi tornado público dias depois pelas autoridades aeronáuticas.

Descida perigosa em condições adversas

O voo TP1240 proveniente de Lisboa, enfrentava condições meteorológicas difíceis, com nevoeiro intenso e visibilidade reduzida. Durante a aproximação à pista 06 do aeroporto Václav Havel, o Airbus A320neo desceu abaixo da altitude mínima de segurança recomendada.

De acordo com as autoridades, a aeronave deveria estar a cerca de 4.000 pés de altitude, mas encontrava-se a aproximadamente 2.600 pés. A descida levou o avião a ficar a menos de 300 metros do solo, a cerca de 60 quilómetros de Praga.

O sistema de aviso de proximidade ao solo foi ativado e a tripulação recebeu dois alertas. Os pilotos executaram uma manobra de subida de emergência, conseguindo recuperar a altitude e estabilizar a aeronave. Cerca de 11 minutos depois, o avião aterrou em segurança.

Um dos incidentes mais graves em Praga

O episódio foi classificado como um caso de CFIT, sigla para “Controlled Flight Into Terrain”, uma situação em que a aeronave se aproxima perigosamente do solo sem que a tripulação tenha plena consciência do risco. Este tipo de ocorrência está frequentemente associado a erros de configuração ou utilização dos sistemas de voo.

Segundo as autoridades da aviação civil checa, trata-se de um dos incidentes mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas. Apesar da gravidade, não houve feridos nem danos materiais.

Investigação em curso

A TAP confirmou que está a investigar internamente o sucedido e a colaborar com as autoridades competentes da Chéquia. A causa exata do incidente ainda não é pública, mas especialistas apontam para uma eventual utilização incorreta do piloto automático.

O caso está agora a ser analisado pelas entidades responsáveis pela segurança aérea, que deverão apurar as circunstâncias que levaram à descida perigosa durante a aproximação ao aeroporto.