O teste era de 8h, mas robôs humanoides foram além das 30h de trabalho contínuo (vídeo)
A Figure AI anunciou que os seus robôs humanoides são capazes de completar turnos completos de trabalho de forma totalmente autónoma, atingindo níveis de desempenho comparáveis aos humanos. Curiosamente, o que começou como um teste de oito horas para comprová-lo acabou por se transformar numa operação contínua, transmitida num direto que já vai além das 30 horas.
A robótica humanoide acaba de dar mais um passo significativo, com a Figure AI, startup norte-americana especializada no desenvolvimento de robôs com forma humana, a afirmar que as suas máquinas conseguem realizar turnos completos sem qualquer necessidade de intervenção humana.
Através do X, a empresa publicou um vídeo a mostrar uma equipa de robôs humanoides em pleno funcionamento. Após zero falhas nas primeiras oito horas, que correspondiam ao objetivo da demonstração da marca, a empresa decidiu não para-los.
Primeiro, o direto da Figure AI ultrapassou as 24 horas, com os robôs a operarem contínua e autonomamente, sem registar falhas, e Brett Adcock, diretor-executivo da Figure AI, a descrever o momento como "território inexplorado".
Watch a team of humanoid robots running a full 8-hr shift at human performance levels. This is fully autonomous running Helix-02 https://t.co/bIgpYuaYCj
— Figure (@Figure_robot) May 13, 2026
Depois, o também fundador da empresa partilhou que o robô humanoide da Figure AI tinha ultrapassado as 30 horas de operações contínuas, sem interrupções.
O sistema Helix-02: um cérebro unificado para o corpo inteiro
Por detrás desta capacidade está o Helix-02, uma rede neuronal unificada que permite aos robôs caminhar, manipular objetos, manter o equilíbrio e coordenar movimentos de forma contínua, recorrendo apenas a sensores a bordo.
O sistema processa dados provenientes de câmaras na cabeça e nas palmas das mãos, sensores tácteis nas pontas dos dedos e informação de cinestesia de todo o corpo, traduzindo esses inputs em movimentos coordenados das pernas, tronco, braços, pulsos e dedos.
Desta forma, os robôs conseguem executar tarefas durante longos períodos consecutivos sem reinicializações nem assistência humana.
Se algo correr menos bem, o próprio sistema trata do assunto. Por exemplo, caso um robô fique preso ou encontre uma situação desconhecida, o Helix-02 desencadeia um reset autónomo e retoma o trabalho por conta própria.
Robôs humanoides já têm nome
Durante a transmissão em direto, os três robôs da geração F.03 foram apelidados pelos espectadores do YouTube de Bob, Frank e Gary, nomes que a marca marcou enquanto eles trabalhavam.
Figure launched yesterday aiming to hit 8 hours of autonomous work
We’ve now crossed 30 hours of continuous operations with no downtime 🔥🔥🔥
We also welcomed Rose to the team - helping push us past 38,000 packages processed pic.twitter.com/aJ47w1aSOr
— Brett Adcock (@adcock_brett) May 14, 2026
Na demonstração da Figure AI, as máquinas estão colocadas a ordenar pacotes de forma completamente autónoma, sem qualquer teleoperação humana e a velocidades próximas das de um trabalhador humano.
Ao longo da operação, os três robôs já ordenaram mais de 28.000 pacotes, com a empresa a assegurar que os dispositivos não estão a ser controlados remotamente.
A capacidade de gestão autónoma de manutenção é um detalhe a reforçar: quando surgem problemas de software ou hardware, os robôs conseguem sair da linha de produção por conta própria, enquanto outro colega toma automaticamente o seu lugar para garantir a continuidade da operação.
Figure AI é um dos nomes mais preponderantes da robótica global
Com robôs humanoides a operar nas instalações da BMW, em Spartanburg, na Carolina do Sul, a Figure AI defende que, no futuro, estas máquinas terão de operar em espaços partilhados com humanos, como fábricas, armazéns e casas, sendo capazes de reagir em tempo real a pessoas, objetos e outros robôs.
Com estas demonstrações, a empresa posiciona-se diretamente em competição com outros grandes nomes do setor, incluindo a Tesla com o seu Optimus.
Os mais de 28.000 pacotes ordenados sem falhas e as mais de 30 horas de operação contínua são, para já, um dos argumentos mais concretos já apresentados nesta disputa.
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