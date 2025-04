A Google está a preparar novidades Android para os próximos dias. Com a chegada da I/O, é natural que o Android 16 venha a palco, com melhorias e novas funcionalidades. Neste cenário, surge agora a informação de que o Android 15 está longe de ser um sucesso e a Samsung pode ter parte da culpa.

Android 15 chegou a apenas 4,5% dos utilizadores

A taxa de adoção de novas versões do Android é muito particular. Enquanto no iOS os utilizadores de iPhone ultrapassam rapidamente os 80% de adoção da nova versão quando esta é lançada, os utilizadores de Android são mais lentos. Normalmente, a nova versão atinge um pico de adoção pouco acima dos 10-15% após um ano de disponibilidade.

Este ano, o Android 15 parece estar a sofrer de uma falta de interesse particularmente grande. O Android Studio reporta em abril de 2025, que o Android 15 foi adotado por apenas 4,5% dos utilizadores. O Android 14 atinge um pico de 27,4% e é a versão mais adotada. Já o Android 13 e o Android 11, as outras duas versões mais populares, estão nos 16,8% e 15,9%, respetivamente.

4,5% é um valor muito baixo, mesmo para Android. Recorde-se que o Android 16 deverá chegar já em maio de 2025. Isto levanta questões reais sobre a viabilidade do modelo a longo prazo, uma vez que quanto mais utilizadores estiverem espalhados por várias versões, mais terão de se manter atualizados, pagar por tempo de desenvolvimento adicional, etc.

Atrasos da Samsung são um problema para a Google

O culpado parece ser claro: o One UI 7, a nova versão da interface da Samsung. Está muito atrasada e quando o fornecedor número um de telefones do ecossistema Google fica muito para trás tudo muda. A taxa de adoção do sistema operativo sofre inevitavelmente um impacto com esta situação.

Vários fatores explicam este atraso. Desde o início, a Samsung dedicou algum tempo a reformular completamente a sua interface. O resultado é um sucesso grande, com uma interface é fluída, moderna e agradável. Por outro lado, e longe dos smartphones topo, as coisas complicam-se, com uma experiência menos requintada. O tempo de desenvolvimento para tornar tudo estável e agradável não foi suficiente.

Portanto, no caso dos smartphones mais antigos, a Samsung está a sofrer um golpe. A maioria dos smartphones Samsung elegíveis para a atualização ainda corre o One UI 6. Um bug recente atrasou o tempo de desenvolvimento e o One UI 7 foi colocado em pausa, sendo esperado para depois do Android 16 em muitos modelos. Assim, fica simples explicar a baixa taxa de adoção do Android 15.