Gemini da Google ganha espaço e vai chegar aos automóveis e aos smartwatches com Wear OS

A IA está a conquistar todo o espaço possível no universo da Google. A gigante das pesquisas quer colocar o Gemini no máximo de locais e tem agora uma nova aposta em mente. Quer alargar a pegada e trazer esta IA para os automóveis e para os smartwatches com Wear OS. O que será que está a ser preparado?

Gemini da Google ganha novos espaços

O próprio CEO da Google, Sundar Pichai, que anunciou que a empresa está a trabalhar para levar o Gemini aos automóveis e smartwatches. O primeiro chegará através do Android Auto e o segundo no Wear OS. Pichai referiu ainda que os tablets e os auscultadores receberão uma atualização do Google Assistant para o Gemini "ainda este ano".

Durante a mais recente apresentação de resultados este tema surgiu e o CEO da Google entendeu que deveria abrir o jogo. A sua citação completa na teleconferência de resultados do primeiro trimestre da Alphabet, empresa-mãe da Google, mostra que esta novidade estará para breve.

Estamos a atualizar o Google Assistant em dispositivos móveis para o Gemini e, ainda este ano, iremos atualizar tablets, carros e dispositivos que se ligam ao seu telefone, como auscultadores e relógios.

IA chega aos automóveis e smartwatches

Não foram fornecidos mais detalhes, mas é claro que isso não é nenhuma surpresa. A Google investiu muito tempo e dinheiro no Gemini, por isso era apenas uma questão de tempo até que chegasse a todos os dispositivos e plataformas nas quais a Google é responsável pelo software, e é exatamente isso que vai acontecer.

Infelizmente, ao verdadeiro estilo da Google, não há um cronograma específico para ser revelado. A expressão "ainda este ano" tem definitivamente de ser a frase favorita da empresa. Ainda assim, já se começaram a ver pequenas mudanças que apontam para que a mudança esteja para acontecer em breve.

Este será um passo importante para a Google e para o Gemini. Conseguirá alargar a presença da IA em mais equipamentos e sistemas, nos automóveis e smartphones, que depois se vão integrar com os serviços e o que estes oferecem. Resta mesmo só saber quando será que a gigante das pesquisas revelará ao mundo esta novidade. A I/O 2025 poderá ser o momento certo, mas está quase a chegar.